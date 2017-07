Torneio de Integração de Tiro Policial reuniu corporações locais

No sábado, 15 de julho, o Shopping Rio Claro, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Prefeitura de Rio Claro, promoveu mais uma edição do Torneio de Integração de Tiro Policial.

A atividade aconteceu no Clube de Campo de Rio Claro, que cedeu o Departamento de Tiro, e participaram integrantes do 37º Batalhão da Polícia Militar, Militar Rodoviária, Guarda Civil de Rio Claro, Samu e Polícia de Civil.

O evento faz parte do calendário oficial de eventos do município e tem por objetivo integrar as forças de segurança da cidade e aprimorar o conhecimento técnico-profissional do treinamento policial, visando a melhoria da qualificação do policial.