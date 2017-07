Rio Claro ultrapassa meta e libera vacina contra a gripe nos postos

A campanha era direcionada para a vacinação de pessoas pertencentes aos grupos prioritários (crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e idosos).

Com o fim da campanha, as doses restantes de vacina estão à disposição da população em geral, distribuídas nas unidades de saúde, em seus horários normais de funcionamento.

Rio Claro atingiu um total de 94,10%, dos 90% preconizados como meta pelo Ministério da Saúde, na vacinação dos grupos considerados prioritários, segundo dados da Vigilância Epidemiológica da Fundação de Saúde de Rio Claro.

Das maiores cidades da nossa região, somente Rio Claro e Araras bateram as metas de, no mínimo, 90% de vacinados contra a gripe.

Ao todo, em Rio Claro foram vacinadas 39.630 pessoas, de um total de 42.113 integrantes dos grupos prioritários. Destes grupos, o maior número foi idosos com 25.658 vacinados, seguido por 7.076 crianças vacinadas, 4.373 trabalhadores da saúde, 1.670 gestantes e 386 puérperas.

Além dos grupos prioritários, a Vigilância Epidemiológica também vacinou 467 pessoas que estão presas, 97 funcionários do sistema prisional, 1.905 professores e 1.734 pessoas pertencentes a outros grupos. Também foram vacinadas 12.432 pessoas com comorbidades, isto é, pacientes que apresentam duas ou mais doenças associadas, e outras 1.734 pertencentes a grupos diversos sem comorbidades.

Quem quiser tomar a vacina contra a gripe pode procurar uma unidade de saúde para se imunizar contra a doença. Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades de saúde da família (USFs) realizam a vacinação nos horários normais de atendimento de cada unidade. A vacinação seguirá aberta à população até o fim do estoque das doses. Os endereços, telefones e horários de funcionamento das unidades de saúde podem ser conferidos no site da Fundação Municipal de Saúde, no endereço www.saude-rioclaro.org.br/enderecos.htm.