Programa Jogando Limpo coleta 160 quilos de recicláveis no Jd Nova RC

Rio Claro realizou no sábado (15) a segunda ação do programa “Jogando Limpo nos Bairros”. Aproximadamente 160 quilos foram recolhidos durante a ação, realizada no bairro Nova Rio Claro. O material será destinado à Associação dos Catadores Novo Tempo. “É recompensador trabalhar com a população nesse projeto que desenvolve ação concreta no presente para garantir o futuro de nosso meio ambiente”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que participou da atividade.

Além da troca de materiais recicláveis por verduras e legumes, foram realizadas com as crianças do bairro atividades de educação ambiental, oficina de origami e recreação em brinquedos infláveis. Houve distribuição de pipoca, algodão doce e livros.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, Câmara Municipal e Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura, que forneceu 300 kits com mandioca, chicória, couve e chuchu.

“Atividades como essa são importantes para estimular a consciência ambiental na comunidade e ampliar a cultura da reciclagem de materiais como um dos meios para melhorar a qualidade de vida”, ressalta o secretário municipal do Meio Ambiente, Antonio Penteado, que também acompanhou o evento. Também estiveram presentes os vereadores Seron do Proerd, autor da lei municipal que instituiu o programa Jogando Limpo, Adriano La Torre, Geraldo Voluntário e Julinho Lopes.

O evento contou ainda com a presença, do diretor municipal de Silvicultura, Sérgio Litholdo, do diretor do departamento de resíduos sólidos, Maycon Joahnson, do diretor de subprefeituras, David Ferreira e dos gerentes Leonardo Andrade, Willian de Oliveira e Elilson Corocher.

O programa Jogando Limpo foi instituído pela Lei Municipal 5041 para incentivar a integração do poder público com a comunidade por meio de atividades recreativas e culturais com o objetivo de ampliar a educação ambiental em Rio Claro.

O tema central da atividade é “Lixo Certo na Hora Certa”. No bairro Nova Rio Claro a iniciativa incluiu atividades como aferição de pressão arterial, recolha de móveis sem uso pelo caminhão do cata bagulho e vistorias nas casas contra criadouros do mosquito da dengue, feitas pelos agentes do Centro de Controle de Zoonoses.