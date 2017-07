Prefeitura vai continuar exibindo filmes gratuitamente nos bairros de RC

A boa recepção do público deve manter o projeto Cinema de Rua como mais uma alternativa da prefeitura para oferecer cultura e lazer nos bairros de Rio Claro. As primeiras sessões foram realizadas no sábado (15) para os moradores de Itapé e Bonsucesso. “A partir dessa primeira experiência, que foi muito positiva, queremos manter o projeto e atender pelo menos dois bairros por mês com exibições gratuitas”, comenta a secretária municipal de Cultura, Daniela Ferraz.

A iniciativa é mais uma ação descentralizada do município para valorizar os espaços fora da região central, oferecendo comodidade e opções culturais para moradores de várias regiões da cidade. Em maio, a primeira edição do Mix Cultural, com shows gratuitos, seguiu essa dinâmica e teve palcos em bairros como Mãe Preta, Vila Operária e Jardim das Palmeiras, além do Centro.

Entre as vantagens do Cinema de Ruas está o baixo custo, uma vez que a Secretaria de Cultura tem toda a estrutura necessária para as exibições, incluindo telão, projetor e cadeiras.

As sessões do Cinema de Rua no sábado tiveram a exibição das animações Detona Ralph no pequeno bairro rural de Itapé e Operação Big Hero, no bairro Bonsucesso. O apoio aos dois eventos foi do assessor Marcos Antônio do Nascimento e do vereador Luciano Bonsucesso, respectivamente.