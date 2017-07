Polícia Civil deflagra Operação Aquarius

A Secretaria de Segurança Pública informa que a Polícia Civil paulista realiza a Operação Aquarius, em apoio às investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobre a atividade criminosa envolvendo o jogo conhecido como “Baleia Azul”, que instiga e induz autolesões e suicídio.

A operação é um desdobramento de investigação da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro, que apura crimes de homicídio tentado, lesão corporal leve, associação criminosa e ameaça.

A ação conta com a colaboração das Polícias Civis de mais oito estados, além do Rio de Janeiro, de forma simultânea, e tem como objetivo cumprir 24 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em nove estados da federação.

Em São Paulo, há seis mandados de busca e apreensão expedidos para os municípios de Ibiúna, Pitangueiras, Araraquara, Ipeúna, Rio Claro e Iracemápolis, que contam com apoio do Centro Integrado de Inteligência de São Paulo (CIISP) e das unidades de inteligências das regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba e Sorocaba.