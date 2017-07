Nosso diretor presidente, Sr. Geraldo Leonardo Zanello, nos deixou, nesse domingo, dia 16 de julho, depois de 37 anos à frente do Diário do Rio Claro e quase 60 desde sua primeira atividade empresarial, com a criação de uma oficina mecânica e venda de autopeças.

Era o seu desejo que víssemos sua partida com altivez. Ele está sendo notícia, hoje, pela obra que realizou, como imaginava que poderia ser, segundo costumava dizer, mas falou, também, que esperava que fosse apenas uma notícia como outras que o Diário do Rio Claro publica. “A vida segue. E o jornal tem de continuar levando o que se passa a quem se interessar”, dizia. Certa ocasião lembrou, sem desejar, uma reflexão de Nelson Rodrigues, ao comentar que “somos como atores que entram e saem de cena. Por vezes a plateia nos aplaude”. Esse é, com certeza, o caso do senhor Geraldo. Falou mais: “Independente do aplauso, a peça segue em frente, novos atores entrarão em cena”.