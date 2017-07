Fórum discute economia solidária em Rio Claro

Empreendedores solidários participam na quinta-feira (20) de Fórum Regional de Economia Solidária em Rio Claro. O evento será às 13h30 no Centro Público de Economia Solidária, que fica na Rua 10, 2.527, Santana.

“Levaremos para o fórum assuntos pertinentes ao setor para discutirmos ações com os empreendedores”, observa Fabiana Heguis, diretora de Programas Complementares da secretaria de Assistência Social.

Entre os principais assuntos a serem abordados está o Cadastro de Empreendimentos Econômicos Solidários, com orientações e informações sobre a obrigatoriedade do cadastro. O recinto feiral também estará na pauta do evento.

“É uma reunião de trabalho muito produtiva em que os empreendedores trocam informações e também recebem orientações da Secretaria de Assistência Social”, destaca Fabiana.