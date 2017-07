Estados Unidos – curiosidade: Ilha que apareceu “do nada” é a nova atração na Carolina do Norte

E. Cortez

Uma nova atração turística apareceu na costa leste dos Estados Unidos: Shelly Island, a “ilha conchuda”, que, dependendo da maré e das condições climáticas, pode chegar a ter até 1,6 km de extensão e 145 m de largura.

Esse banco de areia, em formato de semicírculo, cresceu até se tornar uma ilha, separada do continente por um estreito de cerca 100 metros de comprimento por 20 de largura.

Ela fica ao sul de um popular ponto turístico do país, o Cape Point, do Parque Nacional Costeiro de Cabo Hatteras, na Carolina do Norte.

Quando foi vista pela primeira vez, em abril do ano passado, ela foi descrita como um “monte de areia” saindo da água, segundo Dave Hallac, diretor do Parque Nacional”.

Atração – Fotos da ilha tiradas por Chad Koczera, um turista de Connecticut, viralizaram no Instagram. “Minha namorada e eu estávamos dirigindo até o Cape Point para coletar caramujos depois de uma tempestade, quando vimos um banco de areia no meio do mar, onde não se podia chegar de carro”, contou Koczera.

“Levei um drone e percebi, lá do alto, que havia realmente uma bela ilha ali. Mas não tivemos a oportunidade de chegar até ela por causa da forte correnteza.” O fotógrafo disse que voltou umas cinco vezes ao local – e foi ali que pediu sua namorada em casamento.

Ilha temporária? A ilha foi se formando pouco a pouco. “Estava vendo algumas fotos aéreas de fevereiro e era possível ver que a ilha estava embaixo d’água. Agora há vários metros de solo sobre o mar”, disse Hallac à rádio pública americana NPR.

O responsável pelo parque comentou que visitantes colocaram nela o nome provisório de Shelly Island, já que ela ainda não tem um nome oficial.

Há várias embarcações naufragadas e ossos de baleias nas águas em seus arredores, conta o historiador local Danny Couch. No entanto, especialistas dizem que as margens dos bancos de areia ali estão mudando constantemente.

O diretor do parque advertiu aos visitantes que não tentem nadar ou cruzar o canal para chegar até a ilha. A correnteza pode arrastar rapidamente uma pessoa – além disso, foram vistos tubarões e arraias naquela região.

“É muito possível que Shelly Island cresça e se conecte com o continente. E é possível também que ela vá diminuindo até desaparecer por completo”, afirmou Hallac à NPR.”Sendo assim, sugiro que quem estiver perto, visite Cape Point o quanto antes para poder ver essa incrível formação”, recomendou.