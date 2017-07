Em visita à Fundação de Saúde, deputado confirma emenda de R$ 60 mil para Rio Claro

A verba, referentes a custeios da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Novo Wenzel.

Zerbini esteve em Rio Claro na semana passada e conversou sobre o assunto com o secretário municipal de Saúde, Djair Francisco, em reunião com a presença do vereador Luciano do Bonsucesso (PR), que solicitou ao deputado a emenda parlamentar destinando os recursos à USF.

O convênio entre o município e o governo estadual para o repasse foi assinado no mês passado em solenidade realizada na capital paulista. “Apoios como o do deputado Zerbini são muito importantes, ainda mais no momento de crise que o País atravessa”, comenta Djair Francisco. “Ver parlamentares e o governo do estado empenhados em liberar recursos para a saúde de Rio Claro fortalece nossa gestão”, acrescenta.

“Estamos em um momento complicado no que diz respeito a emendas, por conta da recessão econômica, mas o governo de São Paulo mostra que sua gestão tem a consciência das necessidades dos municípios, e Rio Claro é uma das nossas prioridades”, afirmou Zerbini.

A emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Zerbini favorecendo Rio Claro também contou com o apoio do suplente de deputado federal Luiz Carlos Motta (PR).