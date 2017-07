Edson Denis Leonel obtém cargo de Professor Titular

O Prof. Dr. Edson Denis Leonel, do Departamento de Física e Vice-Diretor do Instituto de Geociências Exatas (IGCE/UNESP-RC), teve aprovação no concurso de Professor Titular na disciplina “Física Estatística”.

Membros da Banca Examinadora:

Prof. Dr. Iberê Luiz Caldas – IF/USP/São Paulo (SP)

Prof. Dr. Marcus Aloizio Martinez de Aguiar – IFGW/UNICAMP/Campinas (SP)

Prof. Dr. Ricardo Luiz Viana – Universidade Federal do Paraná/Curitiba (PR)

Prof. Dr. Roberto Eugenio Lagos Monaco – IGCE/UNESP/Rio Claro (SP)

Prof. Dr. José Manoel Balthazar – IGCE/UNESP/Rio Claro (SP)

Sobre Edson Denis Leonel

Possui graduação em Física pela Universidade Federal de Viçosa (1997), mestrado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (1999), doutorado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003), livre docência pelo IGCE/UNESP (2009), com pós-doutorado em Física pela University of Lancaster (2003-2005) e Professor Visitante na Georgia Institute of Technology – Georgia Tech (2009). É Professor Titular pelo Departamento de Física da Universidade Estadual Paulista – Câmpus de Rio Claro e Vice-Diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (Unesp -RC). Sua especialidade é na área de Caos e Sistemas Dinâmicos, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de séries temporais, leis de escala, mapeamentos discretos, dinâmica caótica, aceleração de Fermi, bilhares clássicos e autômato celular. (fonte – Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp)