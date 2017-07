Ele era assim. Quando gostava de uma coisa, se interessava por ela, não media esforços para obtê-la ou mesmo dedicar-se a sua causa, com afinco e paixão. Tinha um desprendimento que nem todos conheceram.

No caso do Diário do Rio Claro, o senhor Geraldo, ele mesmo, o Geraldo Leonardo Zanello, uniu a possibilidade de adquiri-lo, dada sua condição de empresário bem sucedido, à quase compulsão de mantê-lo vivo, preservar sua riquíssima história e tradição de, acredite, respeitados 131 anos de existência.

Foi criado em 1º de setembro de 1886 pelo jornalista e tipógrafo José David Teixeira. Apenas o jornal O Estado de S.Paulo, fundado dentre outros sócios pela família Mesquita, é mais antigo, com 142 anos, pois remonta a 1875.

Pois o senhor Geraldo, de tantos amigos e admiradores, nos deixou, nesse domingo, dia 16 de julho, depois de 37 anos à frente do Diário do Rio Claro e quase 60 desde sua primeira atividade empresarial, com a criação de uma oficina mecânica e venda de autopeças.

Não, por favor, dentro do possível, não se deixe abater. Era o seu desejo que víssemos sua partida com altivez. Ele está sendo notícia, hoje, pela obra que realizou, como imaginava que poderia ser, segundo costumava dizer, mas falou, também, que esperava que fosse apenas uma notícia como outras que o Diário do Rio Claro publica.

“A vida segue. E o jornal tem de continuar levando o que se passa a quem se interessar”, dizia. Certa ocasião lembrou, sem desejar, uma reflexão de Nelson Rodrigues, ao comentar que “somos como atores que entram e saem de cena. Por vezes a plateia nos aplaude”. Esse é, com certeza, o caso do senhor Geraldo. Falou mais: “Independente do aplauso, a peça segue em frente, novos atores entrarão em cena”.

Quando se tornou proprietário do Diário do Rio Claro, em dezembro de 1980, o matutino já noticiara a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República, a Revolução Constitucionalista de 1932, as duas guerras mundiais, a chegada do homem à Lua e tudo o que acontecera de relevante em Rio Claro.

O senhor Geraldo estava realizando um sonho: garantir que tantas gerações quanto possíveis vivessem momentos de felicidade como os que ele, ao lado dos pais e irmãos, tiveram desde a infância. “O jornal era a nossa conexão com o mundo”.

Queria, agora, ao assumir o Diário do Rio Claro, ampliar o acesso do cidadão de nossa região, em especial, a esse mundo que ganhava a cada dia muitas outras faces. O senhor Geraldo desejava que mais pessoas tivessem a oportunidade que ele e sua família tiveram de ampliar seus horizontes ao ter contato com o Diário.

Era um homem de visão e lidava bem com as transformações radicais que nas duas últimas décadas, notadamente, atingiram tudo em nossas vidas. O contagiante universo digital era uma realidade para ele.

Considerava-o “extraordinário” sob muitos aspectos, como a facilidade de acesso à cultura. “Hoje o nosso problema não é onde encontrar a informação, ela está disponível, é instantânea, veja o Google, mas o que fazer com ela”, dizia.

Tinha uma maneira bastante particular, e elevada, de encarar o novo: assimilar o que de, no seu olhar, acrescentava algo, quando não muito, e deixar que os outros curtissem o que não o sensibilizava ou parecia levar a algum lugar, sem maiores julgamentos.

O senhor Geraldo vivia tão intensamente o Diário do Rio Claro que teve de designar responsáveis para gerenciar os seus outros negócios. “Ele tinha um carinho especial com o jornal”, comenta a dona Jacira, sua esposa,

eterna parceira de lutas e empreitadas.

A dona Jacira Russo Zanello explica melhor a razão de eles realizarem o investimento para comprá-lo, para que você entenda melhor o significado do Diário do Rio Claro para o senhor Geraldo.

“Não nos tornamos donos para obter lucro. Fomos, sim, atacados de uma ‘rioclarite’ aguda, resultante do amor a nossas coisas e raízes. Não desejávamos correr o risco de o jornal cair nas mãos de quem não fosse rio-clarense.”

É por esse conjunto de razões nobres que o senhor Geraldo até dois meses atrás, quando a doença começou a lhe cobrar um preço mais elevado, dava expediente todos os dias na sua pequena sala do prédio da Avenida 2, número 1.046, sede da administração, redação e gráfica do Diário do Rio Claro, há pelo menos 35 anos.

Ao compreender o encaminhamento dos fatos, o que lhe reservava a vida, lembrava, resignado, mas não sem lutar, com maior frequência daquilo que mais lhe dava prazer, além da dedicação campeã ao jornal. Os tempos em que dava aulas de construção de máquinas e motores na atual Escola Professor Armando Bayeux da Silva foram marcantes, relevou.

Seu discurso prioritário, no entanto, era outro, visava o futuro, o prosseguimento da missão do Diário do Rio Claro, associada às outras formas de comunicação que os novos tempos criaram, como a internet e as mídias sociais.

A dona Jacira comenta: “O Geraldo costumava afirmar que o jornal não é nosso, da família Zanello, mas de toda família rio-clarense. Nós gostaríamos que o Diário do Rio Claro celebre outro centenário”.

O senhor Geraldo já está seguro, em outra dimensão, é verdade, de que seu projeto de levar adiante o Diário do Rio Claro, e os produtos derivados de sua função como fornecedor de conteúdo, será executado à risca.

Seus esforços para torná-lo um veículo de comunicação moderno, sensível ao interesse de jovens e adultos, compatível com as formas mais recentes de a informação chegar ao receptor, sem esquecer da função da mídia impressa, ganham, agora, aliados importantes. O desafio foi aceito pela família, como quer o senhor Geraldo.

O senhor ficará orgulhoso, tenha a certeza!