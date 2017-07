No dia 17 de julho, é comemorado o Dia de Proteção as Florestas. Neste dia é comemorado também o Dia do Curupira um personagem folclórico conhecido por proteger as florestas. Esta data foi criada devido à necessidade de reflexão, sobre a importância da proteção e conservação destas, visto o papel que desempenham contribuindo para o equilíbrio ambiental e preservação da vida no planeta Terra.

As florestas são consideradas os biomas, mais ricos em biodiversidade (fauna e flora). Estas concentram acima de 70% da água doce do planeta, fornecem proteção aos rios através das matas ciliares, evitam erosões do solo, há concentração da vida animal, dentre outros. Além destes pontos, as florestas também são importantes aos seres humanos, fornecendo recursos naturais como: alimentos, plantas medicinais, temas de pesquisa (fauna, flora, clima, turismo) e melhoria na qualidade de vida, com benefícios a sociedade.

Deparamo-nos com cenários de mudanças de fenômenos climáticos, por exemplo, com o aumento considerável de gases na atmosfera, como o dióxido de carbono. E o desmatamento vai à contramão da solução da emissão de gases estufa pois as florestas são responsáveis pelo armazenamento de carbono disponível no ambiente. Nesse sentido, quanto mais florestas protegidas, maior a contribuição à um ambiente sustentável, no sentido que as árvores das florestas, além de lançarem oxigênio na atmosfera, sequestram carbono pelo processo de fotossíntese, contribuindo para a renovação do ar e diminuição da temperatura.

Muito da cobertura vegetal de florestas e de áreas urbanas, já foi perdido, reflexo da urbanização, expansão agrícola, agropecuária, dentre outros. Isso se deve falta de gerenciamento ambiental adequado e controle de queimadas e desmatamentos.

No município de Rio Claro- SP, há um patrimônio florestal, a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – FEENA, considerada a maior reserva de Eucalipto do país, que abriga espécies animais e vegetais. Porém nos últimos anos, vem ocorrendo incêndios clandestinos, o que remonta tomada de consciência frente aos cuidados.

A FEENA além de preservar espécies e ser um ponto de turismo e lazer, pode reduzir o efeito de calor local, mitigar a poluição sonora e química no ambiente, e também contribuir para que não ocorra assoreamento dos rios, que cortam a floresta, principalmente o Ribeirão Claro, um dos que abastece nosso município. Portanto as florestas trazem benefícios inquestionáveis a saúde humana e ao equilíbrio do ambiente, e no entanto devemos cuidar para que se evite a devastação e promova continuamente processos de reflorestamento e se aprovem medidas mais severas que garantam a segurança e proteção das mesmas.