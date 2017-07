Crianças participam de brincadeiras tradicionais no CEU Mãe Preta

Com o objetivo de proporcionar uma opção divertida de férias para as crianças, o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Mãe Preta, em Rio Claro, oferece várias oficinas nesta semana. As atividades integram a programação da 3ª Oficina de Férias, realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, com o apoio da loja Brechó da Bibi.

Nesta quarta-feira (19) as crianças participam de brincadeiras tradicionais como pega-pega, queimada, pula corda, amarelinha, entre outros folguedos que fizeram parte da infância de seus pais e avós. A atividade acontece das 14 às 17 horas na sede do CEU que fica na Avenida 1, sem número, no bairro Mãe Preta.

Para participar, basta ter entre 8 e 14 anos. Os pais ou responsáveis devem ligar para o telefone (19) 3524-1380 e informar o nome e a idade da criança. Os pais não precisam participar da atividade. Se preferirem, podem deixar os filhos e buscar após o fim da oficina.

Na quinta-feira (20) será a vez do cineminha que terá exibição de filme e dinâmica sobre a película. Na sexta-feira, a Oficina de Férias será encerrada com brincadeiras voadoras onde as crianças vão aprender a confeccionar vários modelos de aviõezinhos de papel.

A 3ª Oficina de Férias é coordenada pelos agentes culturais Luna Júnior e Adriana Luna, com o apoio dos alunos do curso de teatro do CEU Mãe Preta.