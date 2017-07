Coluna Edmar Ferreira

Tem início hoje a 15ª rodada do Brasileirão: 19h30 – Santos x Chapecoense e Vitória x Grêmio; às 21h – Ponte Preta x Coritiba e Avaí x Corinthians e às 21h45 – Flamengo x Palmeiras, São Paulo x Vasco da Gama e Atlético-MG x Bahia. Amanhã: 19h30 – Atlético-PR x Botafogo e Sport x Atlético-GO e às 21h – Fluminense x Cruzeiro.

A classificação está assim: 1) Corinthians 36, 2) Grêmio 28, 3) Santos e Flamengo 24, 5) Palmeiras e Botafogo 22, 7) Sport e Cruzeiro 21, 9) Vasco da Gama, Fluminense e Atlético-MG 20, 12) Coritiba 19, 13) Chapecoense 18, 14) Bahia e Atlético-PR 16, 16) Ponte Preta 15, 17) Avaí 13, 18) São Paulo e Vitória 12 e 20) Atlético-GO 8.

Meus palpites para esta importante rodada: Santos 2 x 1 Chapecoense, Vitória 1 x 2 Grêmio, Ponte Preta 2 x 0 Coritiba, Avaí 0 x 1 Corinthians, Flamengo 3 x 1 Palmeiras, São Paulo 2 x 0 Vasco da Gama, Atlético-MG 2 x 0 Bahia, Atlético-PR 1 x 1 Botafogo, Sport 4 x 0 Atlético-GO e Fluminense 1 x 1 Cruzeiro.

Santos está definido para enfrentar a Chapecoense, hoje às 19h30, na

Vila Belmiro, e tem a volta do goleiro titular: Vanderlei; Matheus

Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Leandro Donizete,

Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Corinthians reforçado contra o Avaí, hoje às 21h, na Ressacada. O técnico Fábio Carille terá três importantes retornos. O zagueiro Pablo, recuperado de uma lesão na coxa, volta no lugar de Pedro Henrique. Já o lateral Guilherme Arana e o meia Rodriguinho cumpriram suspensão automática no empate com o Atlético/PR por 2 a 2 e entram nas vagas de Moisés e Marquinhos Gabriel.

Corinthians tem um aproveitamento de 85,7% e não perde há 28 jogos, quarta maior marca da história do clube, atrás apenas das obtidas em 1956 (29 jogos), 1936/1937 (31 jogos) e 1957 (37 jogos). Timão entrará em campo sabendo o resultado do seu principal concorrente, o Grêmio, que às 19h30, encara o Vitória, em Salvador. Luan, com desgaste físico, desfalca o time gaúcho.

Corinthians vetou a transferência do goleiro Walter para o São Paulo. Era um pedido do técnico Dorival Júnior, que não confia em Renan Ribeiro. Logo em seguida, o presidente Roberto Andrade renovou o contrato do reserva e ainda lhe deu um aumento salarial.

Palmeiras tem problemas contra o Flamengo, hoje no Ninho do Urubu. O zagueiro Edu Dracena, o volante Felipe Melo e o meia Guerra estão fora de combate. Provável Verdão: Fernando Prass; Mayke, Juninho, Mina e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Michel Bastos; Roger Guedes, William Bigode e Dudu.

São Paulo pode confirmar ainda hoje a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme. Ele pertence ao Atlético-PR e está emprestado ao Dínamo Zagreb, da Croácia. A janela de transferências internacionais fecha hoje. A diretoria tricolor confirmou que está perto de fechar um empréstimo até o meio de 2018. Em troca, o Furacão receberá o zagueiro Lucão.

O meia Nenê, jogador mais importante do elenco, pediu para deixar o Vasco da Gama. Desta forma, foi cortado pelo técnico Milton Mendes e não enfrenta o São Paulo, às 21h45, no Morumbi. Como já fez 12 partidas no Brasileirão, só poderia se transferir para o exterior ou para uma equipe da Série B. Jogo promete ser tenso esta noite.

Vasco da Gama foi julgado e punido pelo STJD com a perda de seis mandos de campo no Brasileirão. São Januário continuará interditado. Além disso, pagará multa de R$ 75 mil. A punição está relacionada aos acontecimentos contra o Flamengo, pela 12ª rodada. Cruz de Malta terá que jogar a 100 km de seu estádio. Já o Mengão terá que pagar multa de R$ 5 mil por causa de uma lata jogada por sua torcida.

O goleiro mais caro do futebol brasileiro é o novo reforço do Flamengo. Avaliado pelo site Transfermarkt (especializado em negociações e precificação de atletas) em 5 milhões de euros (R$ 18 milhões), o arqueiro desejava vestir a camisa do Mengão, o que facilitou a sua transferência.

Com 32 anos de idade, Diego Alves é visto como solução para a camisa 1, uma vez que Alex Muralha está no banco de reservas e o jovem Thiago não inspira confiança. Em abril, Diego Alves tornou-se o maior pegador de pênaltis da história do Campeonato Espanhol: defendeu 25 de 53 cobranças. Esse é fera.

O Vitória anunciou mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Danilinho, de 30 anos, que tem passagens por Santos, Atlético-MG e Fluminense, entre outros clubes, foi oficializado como atleta do Leão.

Neymar está de malas prontas para deixar Barcelona. O repórter do Esporte Interativo e blogueiro do Lance!, Marcelo Bechler, cravou que o brasileiro aceitou a proposta do PSG. O clube francês vai pagar integralmente a multa rescisória de 222 milhões de euros (R$ 809 milhões) e o anúncio será feito em duas semanas.

Roger Federer continua escrevendo sua história. O tenista suíço venceu pela oitava vez em Wimbledon e tornou-se o maior campeão da história do torneio mais tradicional do mundo. Na final, superou o croata Marin Cilic por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/4, em apenas 1h41 de jogo.

Sem perder um set sequer na competição, Roger Federer bateu o recorde de títulos em Wimbledon, deixando para trás o norte-americano Pete Sampras e o britânico William Renshaw. Federer acumula agora 93 títulos na carreira, cinco somente neste ano. Em Grand Slam são 19, quatro a mais que Rafael Nadal.

Curiosidade do dia: Em 1927, o Santos fez 29 jogos e venceu 27, sendo que 13 foram por goleadas. Marcou 172 gols o que nos dá uma média de 5,93 gols por partida.