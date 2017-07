Rio Claro conquista dois ouros e duas pratas no taekwondo nos Jogos Regionais

Rio Claro estreou muito bem na competição de taekwondo nos Jogos Regionais nesta segunda-feira (17) conquistando duas medalhas de ouro com as atletas Jamila Tanna, categoria até 57 kg, e Helorraine Paiva, categoria + de 67 kg. “Foi um ótimo resultado para as meninas que elevaram o nome de Rio Claro na competição”, comemora Ronald Penteado, secretário municipal de Esportes e Turismo.

O diretor municipal de Esportes, Vinícius Sossai, destaca o ótimo desempenho de Rio Claro nos Jogos Regionais. “Temos um projeto a longo prazo e fomos surpreendidos positivamente por conseguirmos bons resultados no primeiro ano de participação”, pontua. Na categoria masculina de taekwondo, os meninos também fizeram bonito em Americana conquistando duas medalhas de prata para Rio Claro, com Nicholas Pigozzi no poomsae (apresentação de arte marcial) e Nicolas Vinicios na categoria 58 kg. Além deles, Geraldo Rigo e Gustavo Pires também fizeram parte da equipe.

O basquete feminino de Rio Claro entra em quadra nesta segunda-feira em sua última partida contra Santa Bárbara D’Oeste, sem chance de classificação. No domingo (16), a equipe perdeu para Campinas por 47 a 56. Já a equipe masculina de basquete inicia os jogos contra São José do Rio Pardo. O time de bocha aguarda resultado para saber a classificação da primeira fase após vencer a partida contra Valinhos por 2×0. O time masculino de handebol inicia a participação nos Jogos Regionais contra Mococa nesta segunda-feira. Já a equipe de handebol feminino joga sua última partida na competição contra Paulínia sem chance de classificação para a próxima fase.

O futebol masculino joga nesta segunda-feira contra Cordeirópolis precisando da vitória para se classificar para a segunda fase, depois de perder para Limeira por dois a zero em partida realizada no domingo (16). A equipe feminina empatou com Hortolândia em zero a zero e joga nesta segunda-feira contra Santa Bárbara D’Oeste. Rio Claro começa nesta segunda-feira a competição de tênis de mesa contra Bragança Paulista. Também nesta segunda-feira Rio Claro estreia na competição de xadrez no masculino e no feminino.

Os Jogos Regionais seguem até o dia 21 de julho em Americana e conta com a participação de 46 municípios disputando em 26 modalidades. Rio Claro participa com uma delegação de 300 pessoas, entre comissão técnica e atletas. A participação do município é viabilizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).