Oito pontos separam o líder Corinthians do Grêmio.

O time gaúcho aproveitou o tropeço do Timão e venceu a Ponte Preta, de virada, por 3 a 1, chegando aos 28 pontos. O time de Fábio Carille empatou com o Atlético/PR por 2 a 2, no Itaquerão, com dois gols de Jô, e está com 36. Guilherme Arana, Pablo e Rodriguinho desfalcaram o alvinegro.

Demorou 14 rodadas para o Corinthians sair atrás no placar pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro. O empate por 2 a 2 contra o Atlético/PR também colocou fim à invencibilidade de Cássio. O goleiro não tomava um gol desde a vitória sobre o São Paulo por 3 a 2, ainda pela sexta rodada da competição.

Nestes sete jogos, Cassio ficou 674 minutos sem tomar gol, marca que o coloca como segundo goleiro do clube que mais tempo ficou sem ser vazado no Brasileirão. Ele só perde para Jairo, que em 1978 ficou 957 minutos sem buscar a bola no fundo da rede.

Corinthians lidera o Brasileirão com aproveitamento de 85,7%. Além disso, o time de Parque São Jorge não perde há 28 jogos, quarta maior marca da história do clube, atrás apenas das obtidas em 1956 (29 jogos), 1936/1937 (31 jogos) e 1957 (37 jogos). Amanhã tem o Avaí, às 21h, na Ressacada, em Florianópolis. O Grêmio pega o Vitória, às 19h30, em Salvador.

Fora dos planos do técnico Fábio Carille, o Corinthians emprestou o atacante Luciano para Panathinaikos, da Grécia. O contrato é válido até o final do ano. Existe a intenção do brasileiro permanecer por três temporadas na Grécia. Sendo assim, o Timão amarraria 25% dos direitos econômicos. Luciano estava na mira de Botafogo e Cruzeiro, mas queria ficar na Europa. Seu último clube foi o Leganés, da Espanha. O atacante deixa o Timão com 93 jogos e 24 gols.

O Santos ficou no 0 a 0 com o Vasco da Gama, no Engenhão (com portões fechados) e manteve o 3º lugar, com 24 pontos. O Flamengo, que ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, é o 4º, também com 24 pontos. Já o Palmeiras, que goleou o Vitória por 4 a 2, aparece em 5º, com 22.

Santos renovou o contrato do zagueiro Lucas Veríssimo até julho de 2022. O becão, uma das grandes revelações do clube, teve um aumento salarial. A multa rescisória é de 7 milhões de euros (R$ 25,5 milhões). Peixe tem 80% dos direitos econômicos do jogador. Thiago Maia por sua vez, estaria fechado com o Lille. Time francês pagará 14 milhões de euros (R$ 51 milhões). Resta apenas a assinatura do contrato.

A situação do São Paulo é dramática. O Tricolor perdeu para a Chapecoense por 2 a 0, na Arena Condá, e ocupa a 18ª colocação, com 12 pontos, a frente apenas de Vitória e Atlético/GO. O Avaí seria o quarto rebaixado hoje. Time comandado por Dorival Júnior precisará de um aproveitamento de 47% para escapar do rebaixamento, ou seja, conquistar 34 dos 72 pontos restantes. Já são 9 jogos sem vitória (3 empates e 6 derrotas), ou seja, terceiro pior sequência de sua história.

E o São Paulo está tão azarado, que não conseguiu retornar de avião. O aeroporto de Chapecó foi fechado por questões climáticas e a aeronave que buscaria os tricolores não recebeu autorização para pousar. Sendo assim, os jogadores dormiram mais uma noite na cidade catarinense e voltaram de ônibus ontem, em viagem de cerca de 12h de duração. Que fase. Amanhã o time de Doroval Júnior recebe o Vasco da Gama, no Morumbi.

Sem vencer há sete jogos e ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético/GO vendeu seu principal artilheiro. Everaldo, autor de cinco gols, é o novo reforço do Querétaro, do México, ex-time de Ronaldinho Gaúcho. Os mexicanos pagarão 1 milhão de dólares (R$ 3,2 milhões). Caberá a Júnior Viçosa substituí-lo daqui para frente.

Será realizada esta noite a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: 19h15 – Figueirense x Oeste, Juventude x CRB, Paraná Clube x Brasil-RS e Paysandu x Náutico; às 20h30 – ABC x América-MG, Goiás x Londrina e Guarani x Ceará e às 21h30 – Santa Cruz x Vila Nova-GO, Boa Esporte x Criciúma e Internacional-RS x Luverdense. Só falta o Inter perder em casa de novo.

A classificação após 14 rodadas está assim: 1) Guarani e Juventude 26, 3) América-MG 24, 4) CRB e Vila Nova-GO 23, 6) Ceará e Internacional-RS 21, 8) Londrina e Criciúma 20, 10) Santa Cruz e Oeste 19, 12) Goiás, Brasil-RS, Paysandu, Paraná e Boa Esporte 17, 17) Luverdense 16, 18) Figueirense 15, 19) ABC 12 e 20) Náutico 7.

Grande vitória do Velo Clube na Copa Paulista. Jogando sábado à noite em Lins, o Rubro-Verde derrotou o Linense por 2 a 1. Lucas abriu o placar aos 43 minutos do 1º tempo. Léo Ribeiro empatou para o time da casa aos 29 do 2º tempo, mas o zagueiro Marcelo Godri marcou contra aos 43 minutos. Vitória importantíssima para os comandados de Rafael Chieregato.

O Velo venceu com: Rayan, Pedrão, Lucas, Thiago e Mateus; Niander, Marques, Matheus (Leonardo Albanez) e Paulo José; Leonardo (Mateus Galeni) e Kaique (Celso). Nos outros dois jogos da terceira rodada: Noroeste 0 x 0 XV de Piracicaba e Penapolense 2 x 1 Mirassol. A Ferroviária folgou.

A classificação do Grupo 1 da Copa Paulista está assim: 1) Ferroviária 6, 2) XV de Piracicaba, Velo Clube e Penapolense 4, 5) Mirassol e Noroeste 3 e 7) Linense 0. Amanhã: 19h – Velo Clube x Ferroviária e às 20h – Mirassol x XV de Piracicaba. Na quinta-feira, às 20h – Linense x Penapolense.

Roger Federer continua escrevendo sua história. O tenista suíço venceu pela oitava vez em Wimbledon e tornou-se o maior campeão da história do torneio mais tradicional do mundo. Na final, superou o croata Marin Cilic por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/4, em apenas 1h41 de jogo.

Sem perder um set sequer na competição, Roger Federer bateu o recorde de títulos em Wimbledon, deixando para trás o norte-americano Pete Sampras e o britânico William Renshaw. Federer acumula agora 93 títulos na carreira, cinco somente neste ano. Em Grand Slam são 19, quatro a mais que Rafael Nadal.

Curiosidade do dia: Quando Ary Barroso transmitia jogos do seu amado Flamengo, muitas vezes ele abandonou o microfone para invadir o campo e xingar o juiz, ou então para incentivar seus jogadores, dando até instruções táticas.