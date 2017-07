Intercâmbio em família: Uma opção diferente para as férias escolares

Atualmente, as oportunidades de intercâmbio são variadas. Os programas voltados para crianças e adolescentes são cada vez mais comuns, já que o brasileiro tem reconhecido a necessidade do domínio de outro idioma desde cedo. Para os mais velhos, além de estar cada vez mais acessível viajar, uma vivência internacional, seja para fazer um curso de idioma ou profissionalizante, pode ser o pontapé inicial para uma virada profissional. Pensando nas duas necessidades, foi criado o “Family Program”. A ideia é fazer com que uma viagem entre pais e filhos seja divertida e útil para todo o grupo.

A CI, maior empresa de intercâmbio e turismo jovem do Brasil, oferece todo o suporte para programas em família. “Enquanto os filhos participam de aulas e atividades personalizadas e condizentes com a idade, em uma escola de idiomas, os pais também realizam um curso, na mesma instituição, com alunos da faixa etária correspondente. Com a proposta, crianças e adultos aprendem outro idioma, conhecem pessoas do mundo todo e vivenciam juntos esta experiência inesquecível”, explica a gerente de produtos da CI, Fabiana Fernandes.

O programa está disponível em países como Argentina, Canadá, EUA, Inglaterra e Nova Zelândia e as opções de idiomas são inglês e espanhol. “A oportunidade é perfeita para aprender e se divertir, já que no tempo livre, a família aproveita para explorar os pontos turísticos da cidade”, afirma Fabiana.

“Os pais podem utilizar as férias escolares de janeiro ou julho para realizar o intercâmbio. O tempo de curso é, em média, de duas a quatro semanas e a idade mínima das crianças depende de cada escola. Uma delas, na Inglaterra, aceita pequenos com idade a partir dos 5 anos”, relata. Quanto à acomodação, pais e filhos podem ficar ?e?m uma casa de família, hotel ou alugar apartamentos privados.

“Na Europa, por exemplo, devido à proximidade dos países, os pais enviam os filhos desde cedo para fazer intercâmbio em outros lugares. No Brasil, até porque estamos muito distantes geograficamente de países como EUA e Inglaterra, a idade média para começar a fazer intercâmbio é de 12 anos. Então, o Family Program é uma ótima oportunidade para as famílias que podem proporcionar uma experiência de muito aprendizado aos filhos mais jovens”, conclui Fabiana.

O mesmo programa em família pode ser feito com adolescentes. “É comum avós viajarem com os netos, ou tios com sobrinhos. A cultura do brasileiro tem mudado e, independentemente da idade, todos querem fazer um curso em outro país para aprender mais sobre o idioma e a cultura local”, contemporiza a gerente de produtos.

Sobre a CI

A CI – Intercâmbio e Viagem – foi criada em 1988, na cidade de São Paulo. Em 28 anos de história, a agência já expandiu para 19 estados brasileiros, além do Distrito Federal, com mais de 100 unidades contratadas. Ao longo da sua história, a empresa foi responsável pelo embarque de mais de meio milhão de clientes para o exterior. Só em 2015, foram cerca de 70 mil pessoas embarcadas. A CI trabalha com experiências internacionais únicas, seja para estudo, trabalho ou turismo. Cursos no Exterior, High School, Intercâmbio Teen, Trabalhar e Estudar e Mochilão são os programas mais procurados, principalmente, entre jovens com idades entre 13 e 35 anos. A CI também possui um mundo de experiências com as unidades de negócios que fazem parte do grupo, como a CI Experience Brazil, responsável pelos programas incoming – que trazem estrangeiros para o Brasil; a Amaze, empresa especializada em viagens para estudantes do Ensino Fundamental e Médio; a Amaze Sports; a CI Universidades; a CI Seguros; e a CI Vistos. A empresa foi eleita cinco vezes, pela Revista Viagem e Turismo, como a melhor empresa de intercâmbio do Brasil e também recebeu o prêmio Top of Mind Datafolha, por ser a empresa de intercâmbio mais lembrada pelos paulistanos. Além de ter ganho três vezes o Top Educação e duas vezes o ST Star Awards.