Inglês nas férias: Como as crianças podem aproveitar os dias de folga para aprender um idioma

Marianthi Boutsiavaras, diretora do Centro de Idiomas Language Factory, fala da importância e dos benefícios da tecnologia e internet para o aprendizado de crianças e adolescentes

Muitos são os aplicativos e sites disponibilizados na internet que ensinam e educam a criança em um novo idioma: além de séries e filmes, também existem jogos que estimulam a curiosidade e o interesse dos pequenos. O uso destes recursos, quando orientado corretamente e sob a supervisão de um adulto, pode trazer resultado positivo. As férias pode ser momento ideal para testá-los.

Segundo um estudo da TIC KIDS ONLINE, divulgado em 2016 pelo CETIC.br, Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, vinculado à UNESCO, cerca de 35% das crianças brasileiras, com idade entre nove a 17 anos, têm acesso a tablets, smartphones ou notebooks, e 41% delas têm computadores em casa com acesso à internet. “Esses números são muito expressivos, e por isso, é necessário se integrar e adaptar a esta realidade, oferecendo aos filhos opções de atividades construtivas e relevantes.”, enfatiza a diretora.

O Language Factory separou algumas dicas de apps e sites para crianças e adolescentes aproveitarem, levando em consideração diversão e conhecimento. “O mais importante é que essas atividades podem ser realizadas individualmente ou em duplas, envolvendo a família toda”, explica Marianthi.

* Aprimorar pronúncia e conversação

O English Conversation é um aplicativo indicado para quem busca desenvolver a pronúncia e conversação. São mais de 200 atividades, entre eles exercícios de áudio que têm como propósito melhorar a habilidade de escutar e conversar. Também conta com testes que ajudam a melhorar a compreensão de contextos em outro idioma.

* Aprender brincando

Para atrair a atenção dos pequenos, a indicação é o ELS games. O conteúdo do site é variado com opções de jogos para diversos níveis de interesse e de conhecimento. Tem games para brincar sozinho ou em dupla, como caça-palavras, campo minado, quiz, entre outros.

* Escutar sua música favorita e aprender o idioma

O Lyrics Training é ideal para os adolescentes que gostam de música internacional. O conteúdo está disponível em formato de site e APP. Funciona da seguinte forma: o usuário escolhe a música de preferência e, de acordo com seu nível de conhecimento, uma parte da letra da música é escondida, forçando o internauta a completar as palavras que faltam. Essa prática estimula, audição, pronúncia e vocabulário.