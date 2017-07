Fórmula 1: Hamilton vence e fica a um ponto de Vettel

E. Cortez

O fim de semana não poderia ter sido melhor para Lewis Hamilton. Depois de uma volta espetacular para conquistar a pole position, o inglês venceu o Grande Prêmio de Silverstone pela quarta vez consecutiva e ainda viu o adversário direto na briga pelo título, Sebastian Vettel, chegar na sétima colocação depois de problemas com os pneus nas últimas voltas. Tornou-se o maior vencedor da prova e ainda diminuiu para apenas um ponto a diferença para o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. É a quinta vitória do britânico no circuito de Silverstone, igualando o recorde do compatriota Jim Clark e do francês Alain Prost.

O finlandês Valtteri Bottas garantiu a dobradinha da Mercedes, enquanto Kimi Raikkonen, da Ferrari, completou o pódio.

Os carros da Red Bull fecharam na quarta e quinta colocação. O holandês Max Verstappen terminou na frente do companheiro australiano Daniel Ricciardo, que largou na penúltima posição e ultrapassou 14 carros para fechar o circuito próximo do pódio.

O alemão Nico Hulckenberg, da Renault, foi o sexto. Vettel como disse fechou em sétimo, seguido dos dois carros da Force India: o francês Sebastian Ocos e o mexicano Sergio Pérez.

Já Felipe Massa não teve grande performance no domingo. O piloto da Williams teve problemas em seu carro no treino classificatório e largou na 14ª posição. O brasileiro até conseguiu ganhar posições, e terminou em décimo, somando pontos.

Para Massa, a corrida foi favorável, levando em conta que largou muito abaixo do esperado. “Eu estou feliz com o resultado da corrida, depois de largar em 14º. Com certeza a parte mais difícil foi superar os carros da Force India no final do circuito”, avaliou Massa.

Mas ele voltou a ficar na bronca com o resultado que apresentou no treino classificatório. “Eu ainda não estou feliz com o resultado do treino classificatório. Quando você começa abaixo tem muito mais dificuldade. Talvez com uma melhor colocação brigaríamos por mais pontos. Temos que largar em melhor posição na próxima corrida”, acrescentou.

Massa ocupa o 11º lugar no Mundial de Pilotos da F1. O brasileiro está uma posição à frente de seu companheiro Lance Stroll, 12º. A Williams é a quinta escuderia no Mundial de Construtores, com 41 pontos

A próxima parada da Fórmula 1 é na Hungria, dia 30 de julho, às 09h00 (de Brasília), quando os pilotos aceleram seus carros no GP de Hungaroring, a 11ª etapa do calendário.