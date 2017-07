Ciclismo de Rio Claro é campeão nos Jogos Regionais

Depois de liderar várias provas a equipe masculina de ciclismo de Rio Claro conquistou o primeiro lugar na classificação geral nos Jogos Regionais em Americana. Com 62,5 pontos, o time rio-clarense deixou para trás os adversários de Indaiatuba e Iracemápolis que ficaram em segundo e terceiro lugares com 58 e 26,5 pontos, respectivamente. No feminino, o município também se destacou conseguindo a segunda colocação com 53 pontos, ficando atrás de Indaiatuba, que sagrou-se campeã com 82 pontos.

“É uma grande conquista para os atletas que brilharam na competição destacando o nome de Rio Claro”, comenta o secretário de Esportes e Turismo, Ronald Penteado. Para ele, isso demonstra que o município está no caminho certo ao investir na base e valorizar atletas e profissionais da casa. O diretor municipal de Esportes, Vinícius Sossai, classificou como “maravilhoso” o desempenho de Rio Claro na competição, principalmente por haver atletas muito jovens na delegação. “São atletas jovens, mas que estão demonstrando estarem prontos para novos desafios”, afirma Sossai.

No skate street masculino – categoria 21, Rio Claro obteve a terceira colocação na classificação final, nas categorias masculina e feminina. No final de semana o tênis masculino perdeu a final para Campinas por 2×0 ficando com o segundo lugar. Na mesma modalidade, a equipe feminina rio-clarense perdeu por dois a zero para Campinas e ficou com a terceira colocação.

No vôlei masculino o time de Rio Claro perdeu por 3×1 para Limeira e não conseguiu vaga para a semifinal. O mesmo aconteceu com o voleibol feminino que perdeu para Americana pelo mesmo placar: 3×1. Revés também no futsal masculino, que não conseguiu classificação para a segunda etapa da competição. A equipe feminina de futsal joga nesta segunda-feira (17) contra Hortolândia na disputa por uma vaga na semifinal. A partida está marcada para as 17 horas.

Os Jogos Regionais seguem até sexta-feira (21) em Americana e conta com a participação de 46 municípios disputando 26 modalidades. Rio Claro participa com uma delegação de 300 pessoas, entre comissão técnica e atletas. A participação do município é viabilizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).