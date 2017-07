Simpósio da Educação destacou temas relacionados à  inclusão

Realizado nesta semana em Rio Claro o 24º Simpósio da Educação trouxe olhar especial ao tema “inclusão”. “Foi enriquecedor participar do simpósio e ver a mobilização de profissionais da área da educação em relação ao assunto”, comenta Paulo Meyer, assessor municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Oficinas e debates pautando inclusão ajudaram a nos aprofundarmos sobre o tema”, salienta.

As oficinas abordando o tema da inclusão durante o simpósio foram “Literatura surda: além da língua de sinais”, “Transtorno do espectro do Autismo: aproximação saúde e educação”; e “Deficiência visual: reflexão, educação e tecnologia”.

Outra importante atividade foi o debate “A educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios e possibilidades do ensino colaborativo”, com os debatedores, Adriana Garcia Gonçalves, Carla Ariela Vilaronga, Rita de Cássia de Almeida, com mediação de Walkiria Gonçalves Reganhan.

Para a professora Simara Pereira da Mata, coordenadora da Educação Especial, “discutir este o processo de escolarização dos alunos da Educação Especial é fundamental para a construção de uma escola pautada pelos princípios da inclusão”