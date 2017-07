Prioridade entre idosos. Reflexos de uma nova (e crescente) expectativa de vida

A expectativa de vida do brasileiro segundo o IBGE para 2015 foi de 75,5 anos. Para as mulheres 79,1 anos e 71,9 para homens. Em relação a 1940, a expectativa aumentou em 30 anos. A presença de idosos a partir de 60 anos no total da população foi de 9,8%, em 2005, para 14,3%, em 2015. O número de idosos quase triplicará até 2050.

Modificações recentes no estatuto do idoso, promovidas pela Lei 13.466 de 2017, incrementam as obrigações que a família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público devem assegurar aos idosos para a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Naturalmente que o número de idosos com 60 anos ou mais litigando na Justiça cresce muito, especialmente nas demandas envolvendo garantias enquanto consumidores de planos de saúde, serviços de comunicação e lazer.

Diante desse cenário, a Lei 13.466/2017 dispõe que, dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.

E, quanto à prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância, a nova Lei determina que, dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos.

Portanto, já não bastava a prioridade para maiores de 60 anos. Com mais e mais processos nos quais idosos estão envolvidos, tornou-se necessário estabelecer também um regramento dentre eles, a fim de que se dê mais agilidade àqueles feitos judiciais e administrativos que envolverem maiores de 80 anos.

A lei deve acompanhar a dinâmica do viver atual, e assim sempre em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a partir de mecanismos que, da ideia inicial criada e do texto teórico, chegue-se à efetivação de práticas e posturas em prol dos idosos, nunca se esquecendo da necessária verificação se o princípio da isonomia não está sendo indevidamente relativizado pelo legislador.

William Nagib Filho – Advogado