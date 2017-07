Prefeitura remove brinquedos do Lago Azul para segurança de crianças

“São equipamentos que apresentam risco para a segurança das crianças e, portanto, não podem continuar em uso”, observou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que acompanhou a remoção dos aparelhos. Na próxima semana mais quatro brinquedos serão retirados, mas o playground continuará funcionando.

O local passou por vistoria técnica da prefeitura que constatou a necessidade de retirar os brinquedos. A iniciativa teve o apoio de alunos do programa Aprendizagem, do Senac Rio Claro, que entregaram documento ao prefeito manifestando pedido da comunidade. Para encaminhar as melhorias, os alunos decidiram promover fóruns de discussão, que contaram com o envolvimento de empresários e autoridades da cidade.

De acordo com Luciana Chaddad de Carvalho, docente do Senac Rio Claro, “o trabalho dos estudantes é resultado da metodologia do Senac, que estimula o envolvimento com a comunidade local”. Os jovens elencaram quatro pontos turísticos do município para que os moradores escolhessem qual deveria ser revitalizado. Com o resultado da consulta em mãos, eles foram até o Parque Lago Azul fazer um diagnóstico do espaço.

“É um trabalho bonito realizado pelos alunos do Senac”, afirmou o prefeito Juninho, destacando que a prefeitura tem a intenção de realizar uma ampla reforma no Lago Azul, o que inclui também a recuperação total do playground. “Queremos este espaço de Rio Claro como referência para a região, para que os rio-clarenses não precisem mais buscar lazer em outras cidades”, ressaltou.

O vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba lembra que o município já pleiteou recursos da ordem de R$ 1,9 milhão ao governo federal a fim de fazer as melhorias no Lago Azul. “Além de embelezar um dos cartões postais da cidade pretendemos oferecer segurança aos frequentadores, especialmente às crianças que brincam no parquinho”, destacou Bellagamba.