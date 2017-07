Neste domingo tem sessão de fotos no Shopping Rio Claro

Se você está procurando um passeio para o domingo, não pode perder as atrações de férias do Shopping Rio Claro, e o melhor, pode aproveitar e fazer uma selfie com os personagens inspirados na série Patrulha Canina.

A Patrulha Canina é uma série de animação de sucesso na TV, que mescla humor e aventura em suas missões arriscadas, e alguns dos personagens da inspirados na série estarão no mall do Shopping Rio Claro este domingo, 16 de julho, no período das 15h às 18h, interagindo com as crianças e tirando fotos. Traga seus filhos para se divertirem com a Patrulha Canina!