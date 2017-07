Neste domingo prefeitura fecha trânsito na Rua 1 para mutirão em frente à estação

Neste domingo (16), a Prefeitura de Rio Claro realizará um mutirão de limpeza em frente à antiga estação ferroviária, no trecho da Rua 1 que vai da Avenida 3 até a Avenida 2. Os serviços estão previstos para ter início pela manhã e término até o começo da tarde.

Aquele trecho da Rua 1 permanecerá interditado para a realização dos trabalhos. Os serviços incluem a limpeza das calçadas, poda de árvores e pintura das guias.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, o mutirão é uma mais um serviço de preparação da antiga estação ferroviária para receber uma base de segurança com a presença de policiais militares e guardas civis municipais. “Além disto, o trecho está localizado em frente a um dos principais pontos turísticos de Rio Claro”, observa Bellagamba.

Recentemente a frente do Ginásio de Esportes Felipe Karan, na Rua 9, recebeu um mutirão de limpeza que realizou a limpeza das calçadas, poda nas árvores para liberar os fios de energia dos postes, pintura dos muros, das guias e postinho, colocação de seis lâmpadas nos postes e a instalação de três braços de iluminação voltados para o ginásio e o plantio de dois ipês brancos.