Fórmula 1: É de Hamilton a pole position em Silverstone

E. Cortez

Olá amigos! E a briga pode voltar a ficar boa. Isso porque o britânico Lewis Hamilton cravou sua quinta pole position em Silverstone para a prova deste domingo. Depois de uma corrida ruim no último final de semana na Áustria, o piloto da Mercedes não tomou conhecimento da concorrência em seu GP de casa e marcou o tempo de 1min26s600, superando Kimi Raikkonen por 0s547

Com a conquista, Hamilton está a uma pole position de igualar Michael Schumacher – recordista histórico de poles. Lembramos que Hamilton igualou Clark com sua quinta pole no GP da Grã-Bretanha.

Já Felipe Massa não conseguiu se sair bem na classificação. Sofrendo com o aquecimento dos pneus em sua Williams, o piloto brasileiro não conseguiu fazer nada melhor que um 15º lugar e foi cortado no Q2. Seu companheiro, Lance Stroll, foi o 16º, no entanto os dois ganham uma posição devido a uma punição a Alonso. Massa larga em 14º.

Com cinco pódios seguidos nas últimas cinco provas, Daniel Ricciardo não teve sorte ontem pela manhã. Com um problema de turbo no Q1, o piloto australiano foi obrigado a abandonar o treino enquanto liderava. É a primeira vez desde o GP da Itália de 2015 que Daniel não foi ao Q3. Perdendo cinco posições no grid, o piloto sairá da última fila na corrida.

Líder do Q1, Fernando Alonso por sua vez perderá 30 posições no grid e sairá em último. Ele se classificou em 13º, pela primeira vez no ano atrás de Stoffel Vandoorne, que foi ao Q3.

Na etapa classificatória, Lewis Hamilton iniciou o treino com tudo, se colocando em primeiro com 1min27s231 logo à frente de Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Kimi Raikonen ficou com o quarto lugar após as primeiras tentativas.

Hamilton acabou bloqueando Grosjean em sua volta de retorno aos pits depois de sua primeira tentativa, o que levou o francês a reclamar via rádio.

O GP da Grã-Bretanha tem largada marcada para as 9 horas da manhã deste domingo.