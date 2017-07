Fixadas as datas para o Vestibular Unesp 2018

O período de inscrições para o vestibular de ingresso na Unesp será de 11 de setembro a 9 de outubro. A Unesp dispõe de cursos de graduação distribuídos em 24 cidades do Estado.

A novidade para o Vestibular Unesp 2018 será a consolidação do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública, iniciado no processo seletivo de 2014, de forma pioneira no Estado de São Paulo. No Vestibular 2018, 50% das vagas oferecidas serão destinadas aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Em 2017, 52,3% das vagas oferecidas foram preenchidas por alunos de escola pública.

A primeira fase do vestibular será no dia 15 de novembro e a segunda fase, nos dias 17 e 18 de dezembro. O resultado final será divulgado em 2 de fevereiro de 2018.

A Unesp oferece redução de 75% do valor da taxa para alunos de último ano do Ensino Médio da rede pública estadual paulista.

O Exame Vestibular

O formato do Vestibular Unesp 2018, em duas fases, tem como objetivo aferir o domínio das competências cognitivas, avaliadas relativamente aos conteúdos programáticos do Currículo do Estado de São Paulo e dos quatro eixos norteadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo as funções de observar, realizar e compreender. As provas possuem características próprias, consolidadas e bem definidas, em um modelo adotado desde o Vestibular 2010.

As provas têm caráter universal para todos os cursos e, tanto a primeira como a segunda fase, tratam de questões sobre os mesmos conteúdos programáticos. A primeira fase, de caráter mais generalista e eliminatório, objetiva a seleção inicial dos candidatos, embora também participe do processo classificatório. A segunda fase, de natureza mais específica, pretende a classificação definitiva dos candidatos, apesar de eliminar os que obtiverem nota zero em algum conjunto de questões que componham um eixo norteador (Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática; Linguagens e Códigos; Redação).

Sobre a Unesp

A Unesp (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) é uma das maiores e mais importantes universidades brasileiras, com destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à comunidade. Mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, é uma das três universidades paulistas públicas e de ensino gratuito.

Há, no entanto, uma peculiaridade que a distingue das demais: é a única universidade presente em praticamente todo o território paulista. Sua estrutura multicâmpus está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, sendo 22 câmpus no Interior, um na Capital e um em São Vicente – o primeiro de uma universidade pública no Litoral Paulista.

Mais informações: www.unesp.br/guiadeprofissoes