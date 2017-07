Com aplicação de vacina V-8, prefeitura amplia cuidados com animais do canil municipal

A prefeitura de Rio Claro segue investindo no setor de proteção animal. Para ampliar os cuidados dedicados aos animais abrigados no canil municipal, a administração está aplicando, pela primeira vez, vacinas V-8, que previne doenças como cinomose, parvovirose e leptospirose, entre outras.

“É um avanço importante, até o ano passado essa vacina não era aplicada nos animais do canil municipal”, explica Solange Mascherpe, diretora do departamento de Proteção Animal de Rio Claro, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Além da V-8 e outras vacinas, o canil municipal realiza todos os procedimentos necessários para garantir o bem-estar dos animais do canil municipal, como a vermifugação e castração, além de exames clínicos e de sangue.

“Quem adota do canil municipal está levando para casa animais clinicamente saudáveis”, acrescenta Solange Mascherpe.

Adoção

Os interessados em adotar um animal podem visitar o canil municipal, que abre diariamente e abriga mais de 130 animais entre cães e gatos.

Localizado na Avenida das Indústrias, sem número, no Distrito Industrial, o canil atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 12 horas. É necessário levar um documento de identificação.

O canil municipal tem centro cirúrgico, ambulatórios veterinários e área de soltura.

O canil municipal possui fanpage no Facebook no endereço www.facebook.com/canilrioclaro, na qual a comunidade pode ver quais são os animais abrigados a espera de adoção. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 3532-4115.