Sábado e domingo tem atrações especiais de férias no Shopping Rio Claro

As férias de julho chegaram e o Shopping Rio Claro programou atividades bem legais para as crianças e jovens de todas as idades.

Nesta segunda semana de atrações e divertimento, os destaques são a peça teatral “Alice no País das Maravilhas”, no sábado, 15, e a participação de personagens da Patrulha Canina no domingo, 16 de julho.

A peça acontece na Praça de Alimentação a partir das 17h, e vai encantar todo mundo com as aventuras da esperta Alice em um mundo cheio de aventuras dominado pela Rainha Vermelha. E quem curte a animação Patrulha Canina não pode perder a oportunidade de tirar fotos com os filhotes heroicos e com Ryder, personagens da série que mescla humor e aventura em suas missões arriscadas. Os personagens estarão passeando pelo mall do Shopping Rio Claro no período das 15h às 18h.

Outras atividades

Quem gosta de emoção não pode deixar de curtir a Pista de Patinação no Gelo, que funciona todos os dias, de segunda a sexta, das 14h às 22h, aos sábados das 12h às 22h e aos domingos das 12h às 20h. Menores de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Para os pequenos a partir de 5 anos, o brinquedo Zig Soft Play, que está na Praça de Eventos, é garantia de diversão. Esse brinquedo é composto por um circuito de atividades recomendado para crianças com até 1,40 m e as com menos de 0,90 m podem brincar acompanhadas por responsáveis.

E quem gosta de música e ainda não aprendeu a tocar um instrumento, o indicado são as Oficinas de Música da Escola Maria Isabel, uma das mais conceituadas da cidade. As aulas têm duração de uma hora e acontecem de quinta a sábado das 14h às 22h e aos domingos das 14h às 18h. Nos demais dias, os clientes podem conhecer uma grande variedade de instrumentos musicais, que estão em exposição no local, próximo à Portaria Oeste do Shopping. Para participar das oficinas, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível, e o montante arrecadado será doado ao Lar Bethel.