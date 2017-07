Prefeitura envia à Fundação de Saúde R$ 1 milhão repassado pela Câmara

A Fundação Municipal de Saúde recebe nesta sexta-feira (14) recursos da ordem de R$ 1 milhão que serão utilizados no pagamento das primeiras parcelas para a implantação das “Carretas da Saúde”.

O dinheiro está sendo repassado pela prefeitura, conforme compromisso assumido pelo prefeito João Teixeira Junior junto a Câmara de Vereadores, que anunciou a antecipação da devolução de R$ 1 milhão à prefeitura com a recomendação de que esse valor fosse investido no programa “Mais Saúde”.

As carretas trarão para Rio Claro consultórios e ambulatórios que serão instalados no Espaço Livre Centro. “Em mais 10 dias deverão estar prontas todas as adequações na infraestrutura das redes de água, esgoto e energia elétrica, e em agosto iniciaremos a orientação ao público para os atendimentos que começarão em setembro”, informa o secretário municipal de Saúde, Djair Francisco.

O objetivo é reduzir a fila de espera por consultas, exames e pequenas cirurgias, hoje estimada em 37 mil procedimentos. “A população não pode mais continuar sofrendo com a falta destes serviços”, ressalta o prefeito Juninho.

A quantia de R$ 1 milhão será colocada numa conta bancária exclusiva do Mais Saúde. De acordo com a Fundação de Saúde, será paga agora a primeira parcela para a Associação Beneficente Ebenézer, que administra o Projeto Cies Global (Centro de Integração de Educação e Saúde), responsável pela implantação dos serviços de saúde no Espaço Livre. Daqui a 15 dias, uma segunda parcela será quitada, cada uma no valor de R$ 340 mil.