Escola Sueli Marin ganha muro após cinco anos de espera

A reconstrução do muro de arrimo em uma das laterais do terreno que cerca a Escola Municipal “Profª. Sueli Aparecida Marin”, no Jardim São João, será concluída nos próximos dias. O serviço começou em meados de maio e atende reivindicação antiga da comunidade escolar. O muro delimita um espaço que é utilizado pelas crianças para realizar atividades recreativas e caiu em 2012 após um temporal. Desde então, a direção da unidade de ensino fez vários pedidos de reparos à Secretaria Municipal da Educação, sem sucesso. Em maio deste ano o pleito foi atendido e a reforma foi iniciada. O investimento é de R$ 23 mil.

Além do muro de arrimo, a escola recebeu outros reparos, como substituição das grelhas do pátio, que estavam desniveladas, para proporcionar maior segurança para os alunos. “São serviços simples que fazem a diferença na rotina das crianças e profissionais da escola”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que visitou a unidade de ensino na segunda-feira (26) acompanhado do secretário municipal da Educação, Adriano Moreira. “Muitos problemas são antigos e a secretaria está se esforçando para resolvê-los o mais rápido possível”, afirma Moreira.

Prefeito e secretário foram recebidos pela vice-diretora Vera Lúcia Calado Simonetti e pela professora coordenadora, Maria do Carmo Jóia, que destacaram que a melhoria representa um ganho importante para o dia a dia não só para a tranqüilidade dos profissionais que trabalham na unidade, mas também para a segurança nas crianças.

A Escola Sueli Marin atende 200 alunos do Ensino Fundamental 1, que compreende as séries do 1º ao 5º ano.