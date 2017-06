Exposição de orquídeas lota rede hoteleira em Rio Claro

A rede hoteleira em Rio Claro vive nessa sexta, sábado e domingo (16, 17 e 18) um fim de semana de muito movimento. O aumento no número de reservas é motivado pela 72ª Exposição Nacional de Orquídeas, que deve atrair público de cerca de 20 mil pessoas em Rio Claro, muitas delas vindas de outras cidades e estados. Com o apoio da prefeitura, a exposição será no Colégio Claretiano e está inserida na programação que comemora os 190 anos de Rio Claro. Não há cobrança de ingresso.

“Na noite de sexta para sábado estamos com ocupação de 100%, sendo que grande parte das reservas foram realizadas por pessoas que estarão na cidade para acompanhar a exposição de orquídeas”, ressalta Leonardo Lopes Pais, gerente do Plaza Hotel.

O mesmo número favorável, com ocupação total, é registrado no hotel Cristal, conforme informou o recepcionista Emerson Moreira, e também no Premier. “Cerca de 40% das reservas do fim de semana foram feitas em função da exposição”, observa Carlos Rosa, gerente do Premier.

Para Ronald Penteado, secretário municipal de Esportes e Turismo, a exposição de orquídeas é importante não só por promover a divulgação nacional de Rio Claro, mas também por estimular uma tradição de décadas entre os rio-clarenses.

Para acompanhar a exposição estão confirmadas excursões vindas do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, conforme informa Luiz Carlos Neves, presidente do Círculo Rio-clarense de Orquidófilos, acrescentando que mais de 2.500 orquídeas devem estar na 72ª Exposição Nacional de Orquídeas. O evento reunirá cerca de 300 expositores de 74 cidades de seis estados brasileiros. “Confirmaram participação expositores de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo”, destaca Neves.

Além de apreciar diferentes espécies de orquídeas, o público poderá adquirir plantas. Os valores são variados, mas poderão ser encontradas mudas com preços a partir de 10 reais. Haverá ainda espécies procuradas especialmente por colecionadores, com valores mais elevados.