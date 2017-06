Trechos da Felício Castellano e de Quatro bairros recebem recapeamento

A Avenida José Felício Castellano, uma das mais movimentadas de Rio Claro, recebeu na segunda-feira (12) serviços de recapeamento asfáltico no trecho entre as avenidas 50-A e 56-A, sentido centro-bairro. O serviço também contempla trechos de vias nos bairros Jardim Floridiana, Jardim América, Jardim Bandeirante e Vila Nova. “É um serviço que melhora as condições de tráfego e, portanto, significa mais segurança no trânsito”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que acompanhou parte do trabalho na segunda-feira (12) junto com o vereador Julio Lopes e o secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima.

A obra representa investimento total de R$ 1 milhão. Os recursos estão sendo repassados pelo governo federal de acordo com emenda parlamentar do deputado Guilherme Mussi solicitada pelo vereador Julio Lopes. “Esse trabalho está priorizando os trechos mais críticos desta região”, disse, informando que, também a partir de contato com o deputado Guilherme Mussi, outros recursos estão sendo trazidos a Rio Claro para o setor de saúde.