Rio Claro recebe carreta para cursos de capacitação

Unidade móvel em que serão oferecidos cursos de capacitação profissional chegou a Rio Claro na quinta-feira (8). A aula inaugural será na segunda-feira (12) no pátio da igreja Boa Morte, onde está estacionada a carreta em que serão ministrados três cursos gratuitos voltados para a área de imagem e beleza.

“O veículo é adaptado e equipado com instrumentos necessários para o desenvolvimento de cada curso”, destaca Gilberto Brina, secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico.

Ao todo 60 alunos participam das capacitações, sendo 20 por curso. No período da manhã as aulas são para quem vai aprender as práticas de assistente de cabeleireiro. À tarde será a vez dos alunos inscritos no curso de manicure e pedicure e à noite será realizado o curso de maquiagem.

“Cada curso terá duração de um mês, com quatro horas diárias e aulas de segunda a sexta-feira”, observa Amanda da Silva Servidoni, diretora de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Governo. As inscrições para os cursos foram realizadas no mês de março.

Os cursos serão realizados por meio do Programa Via Rápida, que é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.