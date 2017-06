Fórmula 1: Sétima etapa da temporada acontece na tarde deste domingo com GP do Canadá

E. Cortez

Olá amigos! E estamos de volta para mais um final de semana de emoções com a Fórmula 1. O Grande Prêmio do Canadá, sétima prova da temporada de 2017, tem largada neste domingo às 15 horas, no circuito Gilles Villeneuve. A prova será transmitida apenas pelo canal de esportes por assinatura, o SporTV.

Mais uma vez as atenções se voltam para os pilotos Sebastian Vettel e Louis Hamilton, mas, claro, sempre com uma expectativa adicional de que alguma surpresa possa acontecer.

Vettel é o nome que está no topo da tabela de pontos do Mundial de Pilotos da atual temporada, com 129 pontos, 25 a mais do segundo colocado que é Hamilton. A Ferrari também está no ponto mais alto do Mundial de Construtores. A equipe vermelha possui a pontuação de 196, 17 à frente da Mercedes que tem 179.

Em Montreal, Vettel foi questionado sobre esse sucesso da Ferrari. O condutor alemão afirmou que todo o resultado do time de Maranello deve-se a uma questão de esforço realizado por toda a equipe. “Acho que a nossa força vem do esforço coletivo”, disse ele.

Seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, admitiu que existe essa onda de otimismo no time após a dobradinha no último GP de Mônaco. Mas, mesmo assim, ele espera por um fim de semana difícil em Montreal.

“O circuito de Montreal não é nada fácil. Mesmo que não haja muitas curvas, pode acontecer um monte de coisas”, disse ele.

De fato, pelo decorrer dos treinos livres e de classificação para este GP, está difícil prever quem levará a melhor durante a corrida. Se na primeira sessão a Mercedes impôs o ritmo com Lewis Hamilton mais veloz, no segundo treino foi a Ferrari quem deu as cartas, com exatamente Kimi Raikkonen no topo da tabela de tempos.

Em termos de Brasil, oscilando no atual campeonato, Felipe Massa, por sua vez, acredita que pode ter um bom desempenho no Circuito Gilles Villeneuve, e confia na atuação da Williams na pista.

Na atual temporada, Massa já conquistou 20 pontos, e terminou as seis primeiras corridas à frente de seu companheiro na Williams, o jovem canadenses Lance Stroll, que segue zerado na F1. O brasileiro destacou que seu parceiro correrá em casa pela primeira vez na categoria, e que os fãs do país são especiais. “Adoro a cidade de Montreal, os fãs realmente são apaixonados pela Fórmula 1. Também será o primeiro GP do Lance em casa, então será um fim de semana muito especial para ele”, finalizou o piloto brasileiro.