Divirta-se no Shopping Rio Claro

O Shopping Rio Claro sempre tem uma atração diferente para seus clientes se entreterem, principalmente nos fins de semana.

No estacionamento, a Pista de Patinação no Gelo está atraindo crianças de todas as idades, lembrando que é recomendada para crianças acima de 5 anos e com mais de 1,10 metro. A pista também recebe crianças a partir de 2 anos, que podem passear no Space Car, um carrinho guiado pelos instrutores da atração e que desliza no gelo, especialmente desenvolvido para garantir a diversão de quem ainda está desenvolvendo o equilíbrio.

A Pista de Patinação no Gelo funciona todos os dias, de segunda a sexta, das 14h às 22h, aos sábados das 12h às 22h e aos domingos das 12h às 20h. Menores de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Já na Praça de Eventos a atração é o Zig Soft Play, um brinquedo composto por um circuito de atividades recomendado para crianças com até 1,40 m e as com menos de 0,90 m podem brincar acompanhadas por responsáveis.

E no domingo, as famílias não podem perder as divertidas sessões do Teatro de Fantoches, que acontecem em frente à DiGaspi.

A Praça de Alimentação também terá música ao vivo no domingo, a partir das 18h: a dupla The Loopers interpretará clássicos da MPB e do pop rock romântico e o violinista Osvaldo Lima fechará as apresentações com um repertório bem romântico.

E para quem adora assistir bons filmes, nas salas de cinema do Shopping Rio Claro estão em cartaz A Múmia, Mulher Maravilha e Piratas do Caribe: a Vingança de Salazar.

Com tantas atrações, as famílias não podem deixar de levar seus filhos para brincar e se divertirem no Shopping Rio Claro!

Campanha “Meus dois Amores”

Os clientes que fizerem suas compras no Shopping Rio Claro têm mais chances de ganhar os prêmios da Campanha Meus dois Amores, que entra em sua reta final, já que termina no dia 18 de junho. E para contemplar os clientes no Dia dos Namorados, na segunda-feira, 12 de junho, quem apresentar o comprovante de compras receberá o quádruplo de cupons!

A campanha sorteará dois Fiats Mobi 0 Km e quatro iPhones 7 no dia 21 de junho e para participar do sorteio é simples: a cada R$ 100,00 em compras, os clientes trocam os cupons fiscais por um cupom da promoção. O balcão de trocas está localizado ao lado da C&A e acompanha o horário de funcionamento das lojas do Shopping Rio Claro. O regulamento e lojas participantes estão disponíveis no site do Shopping Rio Claro -www.shoppingrioclaro.com.br.