Atendentes das unidades de saúde fazem curso para melhorar atendimento

Motivar e integrar os servidores para melhorar ainda mais o atendimento à população nas unidades de saúde. Com esse objetivo, o Núcleo de Educação Permanente, Treinamento e Desenvolvimento (NESTD) da Fundação de Saúde de Rio Claro inicia nesta quinta-feira (8) a capacitação dos atendentes das unidades de saúde.

Sessenta servidores vão participar desse primeiro encontro. São funcionários que trabalham nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI) e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O treinamento, ministrado pela Arenna Consultoria, será realizado no auditório das Faculdades Anhanguera, das 13h30 às 16 horas.

“Os nossos atendentes são os primeiros responsáveis pelo acolhimento das pessoas nas unidades de saúde. Nesse primeiro atendimento, a acolhida é fundamental e auxilia no próprio atendimento médico nas unidades de emergência ou de atenção básica. Por isso decidimos investir na qualificação, motivação e no treinamento desses servidores”, afirma o secretário municipal de Saúde, Djair Cláudio Francisco.

Em julho haverá nova capacitação para os atendentes que não participarem do curso nesta quinta-feira. A seleção é feita pelos coordenadores das unidades.