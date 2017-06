A Seleção Brasileira treinou ontem pela primeira vez em Melbourne, na Austrália.

Na sexta-feira, enfrentará a Argentina e quatro dias depois, encara os donos da casa. Os amistosos marcarão o primeiro aniversário de Tite no comando do Brasil. Até agora são nove vitórias consecutivas, que fizeram nosso selecionado se classificar antecipadamente para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, além de recuperar a liderança do ranking mundial da Fifa.

A CBF realizou ontem o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de ida são: Atlético-MG x Botafogo, Flamengo x Santos, Grêmio x Atlético-PR e Palmeiras x Cruzeiro. Se o Verdão passar encara Grêmio ou Atlético/PR nas semifinais. Hoje, o Flamengo deve confirmar a contratação de Everton Ribeiro por 6 milhões de euros (R$ 22 milhões).

Maicossuel já é considerado reforço do São Paulo. Tricolor pagará cerca de um milhão de euros ao Atlético/MG. O contrato será de três anos.

Errou feio o Santos em demitir Dorival Júnior após a derrota no clássico para o Corinthians por 2 a 0. O treinador classificou o time para a segunda fase da Taça Libertadores de forma invicta. Perder para o Fluminense, no Maracanã e para o Timão em Itaquera no Brasileirão são resultados normais, aceitáveis. Dorival era o técnico com mais tempo no cargo entre os clubes da elite. É ridículo o que essas diretorias de times brasileiros fazem.

Dorival Júnior chegou em julho de 2015 a Vila Belmiro. Conquistou o Campeonato Paulista em 2016, foi vice da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016. Em 189 jogos – sétimo que mais comandou a equipe -, acumulou com 111 vitórias, 34 empates e 44 derrotas. O ex-jogador Elano assumirá interinamente o comando do Peixe.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com três vitórias e um empate, atrás apenas da surpreendente Chapecoense, o Corinthians terá quatro desfalques consideráveis contra o Vasco da Gama, amanhã às 21h45, em São Januário. O lateral Fágner e o meia Rodriguinho servem a Seleção Brasileira, enquanto Romero está com o selecionado paraguaio. Já o volante Maycon se lesionou na vitória sobre o Santos, sábado em Itaquera.

Fábio Carille, que vem fazendo milagre com esse elenco do Corinthians, é bem diferente de Cuca e não gosta de ficar escondendo o time, fazendo charme ou quebrando a cabeça da imprensa com tanto mistério. O treinador confirmou Paulo Roberto na ala-direita, Camacho e Marquinhos Gabriel no meio e Clayson no ataque. Mesmo com todos esses desfalques, Timão vai forte para o Rio.

O Corinthians confirmou ontem o empréstimo do atacante Steven Mendoza para o Bahia até o final do Brasileirão. O colombiano de 24 anos gostaria de permanecer no Timão, mas viu que não teria chances com Fábio Carille, até pela concorrência em sua posição. O Bahia pagará a maior parte dos salários do atleta, que já passou por exames médicos em Salvador.

Sinal amarelo para o Palmeiras, que completou três jogos seguidos sem vitória. Verdão ficou no 0 a 0 com o Atlético/MG, no Allianz Parque, e soma apenas quatro pontos em quatro rodadas. Willian teve a chance de dar os três pontos ao Verdão, mas desperdiçou uma penalidade máxima. Peitudo como sempre, Cuca, que gosta de inventar, barrou Felipe Melo. A torcida vaiou no final. Amanhã tem o Coritiba, no Couto Pereira. Mais uma pedreira.

A quinta rodada do Campeonato Brasileiro será aberta hoje à noite. O Fluminense recebe o Atlético/PR, às 20h, no Maracanã. O time comandado por Abel Braga venceu o Vitória, no sábado, por 2 a 1, e ocupa a quinta colocação com 9 pontos. Já o Furacão perdeu o clássico para o Coritiba por 1 a 0 e está em penúltimo lugar, com 1 ponto. Se tornar a perder hoje, o técnico Eduardo Baptista, ex-Palmeiras, que nem bem chegou, já começará a ficar pressionado.

Rodada completa hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. É a quinta do primeiro turno: 19h15 – ABC x Paysandu, Guarani x Boa Esporte e Juventude x Criciúma; 20h30 – Náutico x Oeste, Figueirense x Internacional/RS, Goiás x Santa Cruz e Londrina x Paraná e às 21h30 -América-MG x Ceará, Luverdense x Vila Nova e CRB x Brasil/RS.

A classificação da Série B está assim: 1) Paysandu 10, 2) Santa Cruz 9, 3) Juventude 8, 4) Vila Nova/GO, Ceará, Oeste e CRB 7, 8) Guarani e Figueirense 6, 10) Internacional/RS, Paraná, Boa Esporte, América/MG, Brasil/RS e ABC 5, 16) Londrina 4, 17) Luverdense e Goiás 2 e 19) Criciúma e Náutico 1.

Alguém tem alguma dúvida que Cristiano Ronaldo será eleito novamente o melhor jogador do mundo? O português desequilibrou na final da Liga dos Campeões da Europa, sábado em Cardiff, no País de Gales. Com dois gols do gajo, o Real Madrid goleou a Juventus de Turim por 4 a 1. Casemiro e Asensio completaram o placar. Destaque para o golaço de Mandzukic para o time italiano.

Foi a 12ª conquista do Real Madrid, a segunda consecutiva desde a década de 1950, quando foi cinco vezes campeão seguidamente, com Di Stéfano e Puskás no esquadrão. Cristiano Ronaldo chegou aos 600 gols na carreira. Gostaria de ver Buffon campeão, mas na hora da decisão o Real é imbatível.

Volante marfinense Cheick Tioté, de 30 anos, morreu após passar mal no treino do Beijing Enterprises, da Segunda Divisão da China. O jogador ex-Newcastle chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

Bauru derrotou o Paulistano por 90 a 79, domingo no Ginásio Gigantão, em Araraquara, e manteve aberta a decisão do Novo Basquete Brasil 9. O triunfo diminuiu a desvantagem do Bauru para 2 a 1 na série melhor de cinco. O grande destaque da partida foi o ala Léo Meindl, com 18 pontos e sete assistências. A quarta partida será disputada no sábado, às 14h, no Ginásio do Corinthians, em São Paulo.

O Golden State venceu novamente o Cleveland Cavaliers, em Oakland, desta vez por 132 a 113, fazendo 2 a 0 na série melhor de sete que definirá o campeão da NBA. Kevin Durant anotou 33 pontos, um a mais que Stephen Curry. Klay Thompson anotou 22 pontos. Pelos Cavs, LeBron James igualou o recorde de Magic Johnson com o seu oitavo triplo-duplo nas finais, com 29 pontos, 11 rebotes e 14 assistências. Kevin Love fez 27 pontos. O Jogo 3 acontece amanhã, às 22h, em Cleveland.

Curiosidade do dia: Dia 29/07/1990, o Botafogo venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 e com isso, sagrou-se campeão carioca. No entanto, em razão de uma briga no Tapetão, tanto os jogadores do Fogão como os jogadores do Vasco, deram a volta olímpica no Maracanã.