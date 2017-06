Vereador destaca importância de obra para moradores do Jardim Novo Wenzel

Diante isso, a prefeitura articulou providências para resolver os problemas e, desde a última sexta-feira (26), vem sendo realizada obras no local.

Essas obras estão sendo destacadas pelo vereador Anderson Christofoletti (PMDB), que a partir de outubro de 2015 vinha notificando a prefeitura sobre a necessidade dos serviços – foram três requerimentos desde então .

Para substituir um trecho de aproximadamente 50 metros da tubulação de esgoto na Avenida 9, entre as ruas 3 e 5, e implantar um novo poço de visita, na Avenida 9 com Rua 3, a prefeitura acionou uma equipe da BRK Ambiental para a execução dos serviços.

“É uma obra imprescindível para a qualidade de vida dos moradores daquela região, que agora está sendo realizada por determinação do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que se mostra sensível aos transtornos enfrentados pelos moradores”, afirma Anderson Christofoletti.

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a instalação de uma nova tubulação em PVC vai garantir mais eficiência ao sistema de coleta de esgoto do local e aumento da capacidade da rede. Os antigos tubos, que foram substituídos, eram de cerâmica e não atendiam mais as necessidades daquela região. Além disso, lançamentos irregulares de resíduos e águas pluviais na rede agravavam a situação.

Ainda segundo a empresa, nos próximos dias novos estudos técnicos e obras complementares serão feitas no local para regularizar a situação da coleta de esgoto na região do Novo Wenzel. A concessionária também orienta os moradores a não lançarem água de chuva na rede de esgoto, pois isso compromete a estrutura do saneamento e gera muitos transtornos.