Rio Claro realiza Operação Inverno para auxiliar moradores de rua durante o frio

O município de Rio Claro começa nesta quinta-feira (1º) a Operação Inverno que prevê atendimento a pessoas em situação de rua durante o período de frio. A ação é desenvolvida pelo Instituto Viver e Conviver (IVC), em parceria com as secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Segurança. Uma equipe composta por assistente social, guarda municipal e motorista percorre as ruas do município no período noturno buscando identificar as pessoas que estão expostas ao relento, oferecendo acolhimento e acompanhamento do serviço social. “O objetivo é minimizar os efeitos nocivos do frio, principalmente à noite, quando os riscos à saúde da população em situação de rua aumentam por causa das baixas temperaturas”, explica Érica Belomi, secretária de Assistência Social.

As rondas serão realizadas todos os dias da semana, das 18 às 22 horas, até o dia 31 de agosto. As pessoas em situação de rua são abordadas e, se aceitarem ajuda, são levadas para o IVC onde recebem banho, alimentação e direito a pernoite. A entidade tem 40 leitos disponíveis. “A abordagem da equipe é feita de forma espontânea, respeitando o direito de ir e vir do cidadão. Em caso de recusa do serviço a equipe deixa agasalho e cobertores”, afirma Érica.

Quem passa pelo IVC também recebe atendimento psicossocial e encaminhamento para outros serviços conforme a necessidade da pessoa. Se o morador de rua for migrante, poderá receber passagem para retorno à sua cidade de origem.

A população também pode colaborar com o trabalho do IVC informando a localização de pessoas dormindo ao relento. “Quando identificar pessoas expostas ao frio, a população pode acionar a equipe da Operação Inverno que irá até o local oferecer abrigo”, informa a assistente social Milena Torres Siqueira. O contato pode ser feito pelos telefones (19) 3533-1298 e (19) 3524-8910, das 18 às 22 horas.

Durante o dia, o atendimento aos moradores de rua é feito pela equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), localizado no terminal rodoviário. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.