Aulas de Power Local oferecidas pela prefeitura começam no dia 5

Nova modalidade esportiva será oferecida pelo programa de esportes da prefeitura de Rio Claro a partir do mês que vêm. É o Power Local, que mistura ginástica localizada com exercícios de impacto e ajuda a perder peso, definir músculos e melhorar o condicionamento físico. As inscrições e aulas são gratuitas e as atividades começam no dia 5 de junho, no Centro Social Urbano Mitiko Nevoeiro.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo tem como principal objetivo oferecer alternativa de atividade física nesse período mais frio do ano. “Quem gosta de atividade física terá mais esta opção, com a qual queremos estimular a prática esportiva também no inverno”, comenta o secretário de Esportes e Turismo, Ronald Teixeira Penteado.

No Power Local os professores Patrícia e Robson irão trabalhar atividades nos estilos Jump, Funcional, Step, Aeróbico e Ginástica com Peso. Estão sendo montadas turmas para as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas; e para as terças e quintas-feiras, às 17 horas.

Estão sendo oferecidas 25 vagas por turma. Interessados devem ir ao setor de matrículas da Secretaria de Esportes e Turismo, na Rua 9, número 1, Bairro do Estádio. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3533-5433 e 3533-5422. O CSU Mitiko Nevoeiro fica na Avenida 25, número 1730, Bairro do Estádio.