Seguem resultados das categorias Sub 13 e 15 do Campeonato Dente de Leite

Pelo grupo B, dos jogos realizados na Lagoa Seca do Cervezão, na categoria Sub 13, a Escolinha do Cris venceu por 6X1 o Setur/Band/IPI/Vila Nova Society. No Sub 15, o Real ganhou do Setur/Band/IPI/Vila Nova Society por 5X0. O Real, pelo Sub 13, venceu por 3X1 o Futebol Jovem. Já pela categoria Sub 15 houve empate no placar em 4X4 entre Futebol Jovem e Meninos da Vila Santos.

No Distrital do IX de Julho, pelo grupo A e categoria Sub 13, o São Caetano ganhou do SEME/Santa Gertrudes por 2X1. E no Sub 15 o SEME/Santa Gertrudes ficou em 0X0 contra o São Caetano.

Já no distrital do Juventude, pelo Sub 13, o Showbol venceu a Ararense por 5X1 e, pelo Sub 15, o Juventude empatou com o Showbol em 2X2.

Assim, conforme tabela, na categoria Sub 15, pelo grupo A, o Showbol segue na frente com quatro pontos e cinco gols de saldo. Em segundo está a Escolinha do Cris com três pontos ganhos, seguido por São Caetano, Juventude e Seme/Santa Gertrudes, com um ponto, em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente.

No grupo B, o Real está com três pontos e cinco gols de saldo, em segundo está o time dos Meninos da Vila de Santos com um ponto, seguido por Futebol Jovem, também com um ponto. Em quarto, sem nenhuma pontuação marcada, está o Setur/Band/Ipiranga/Vila Nova Society.

Já na categoria Sub 13, pelo grupo A, Showbol e São Caetano contam com três pontos, sendo que o Showbol tem saldo de quatro gols. O Meninos da Vila de Santos “B” está em terceiro lugar com um ponto, seguido por Seme/Santa Gertrudes com a mesma pontuação. O Ararense está em quinto lugar, sem nenhuma pontuação.

E no grupo B a Escolinha do Cris aparece um primeiro com três pontos e cinco gols de saldo. Em segundo está o Real com três pontos, seguido pelo Meninos da Vila de Santos “A” com a mesma pontuação. Juventude, Futebol Jovem e Setur/Band/Ipiranga/Vila Nova Society não tem pontos ganhos.