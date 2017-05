Rio Claro participa de feira internacional e confere projetos de abatedouros de galinhas

O município de Rio Claro participou da Expomeat (Feira Internacional de Processamento e Industrialização de Aves, Bovinos, Ovinos, Suínos e Pescado), realizada nessa semana em São Paulo. A participação de Rio Claro está relacionada à possibilidade de implantar um abatedouro de galinhas caipira no município, assunto discutido no mês passado pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, com representantes da Aval (Associação Brasileira da Avicultura Alternativa) e da Korin Agricultura Natural.

O município foi representado na Expomeat pelo veterinário Felipe Tauk, diretor do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura. O secretário de Agricultura, Emilio Cerri, comenta que a implantação do abatedouro poderá contribuir para o desenvolvimento dessa atividade no município, estimulando a criação desse tipo de ave que vem despertando interesse cada vez maior pela qualidade do produto através de seu manejo diferenciado.