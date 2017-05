Prefeitura inicia em escola construção de muro que caiu em 2012

A Escola Municipal “Profª. Sueli Aparecida Marin”, localizada no Jardim São João, está recebendo melhorias. A prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal da Educação, iniciou nessa segunda-feira (15) a construção de muro de arrimo em uma das laterais do terreno da escola. O investimento é de R$ 23 mil e a obra deve ser concluída em dois meses.

Na sexta-feira (12) foi concluída a substituição de grelhas no pátio da escola, pois as antigas estavam enferrujadas e desniveladas e colocavam em risco a integridade física dos alunos. “Embora se tratem de serviços relativamente simples, eram demandas antigas da escola que estamos conseguindo atender”, destaca o secretário de Educação, Adriano Moreira.

A vice-diretora da escola, Vera Lucia Simonetti, comenta que a construção do muro era uma reivindicação antiga da escola que finalmente está sendo atendida. “O muro caiu em 2012 e apesar de termos feito vários pedidos ainda não tinha sido consertado”, declara. O muro cerca um espaço que é utilizado pelas crianças para realizar atividades recreativas.

Sobre as grelhas, Vera ressalta que a ferrugem e o desnivelamento traziam risco para as crianças que poderiam tropeçar e sofrer acidentes. “Pedimos que fosse feito o nivelamento e agora ficou tudo certinho”, informa.