Polícia militar prende criminoso e recupera veículo roubado em RC

Na madrugada do último domingo (14), policiais militares da Companhia de Força Tática, prenderam um criminoso pela pratica de receptação e recuperaram um veículo, em Rio Claro

Durante patrulhamento no Jardim Bela Vista, os policiais avistaram duas pessoas, transitando com um veículo, em atitude suspeita, os quais ao avistarem a viatura empreenderam fuga, sendo acompanhados, momento em que abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé, localizando um dos suspeitos. Após realizarem os procedimentos de busca, verificaram que o veículo estava com o emplacamento adulterado e se tratava de produto de roubo.

Na sequência o criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.