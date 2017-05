Pista de caminhada no aeroclube recebe placas de metragem

A pista no entorno do aeroclube de Rio Claro, muito utilizada para a prática de corrida e caminhada na região sul da cidade, está recebendo sinalização de metragem.

O trabalho está sendo realizado por equipe da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, que iniciou a colocação das placas na sexta-feira (12). A nova sinalização irá auxiliar os frequentadores do local, orientando quando à distância percorrida.

Além de pista para caminhada, a calçada ao lado do aeroclube é alternativa para quem busca atividades físicas ao ar livre. Com equipamentos de ginástica e área para alongamento, o local oferece opções de exercícios físicos em diferentes modalidades.