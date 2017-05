Novos projetos marcam os 21 anos da Guarda Civil de Rio Claro

Completando 21 anos de fundação, a Guarda Civil Municipal é o principal apoio do governo municipal nos novos projetos para ampliar a sensação de segurança no município.

Entre os projetos está a ‘Guarda Cidadã’, cuja finalidade é colocar os guardas municipais que realizam serviços administrativos nas ruas nos dias de pagamento em que a movimentação nas agências bancárias é maior. Outra novidade foi a ampliação do sistema de comunicação na zona rural, com a instalação de uma nova antena do sistema de rádio, melhorando a transmissão das viaturas em ronda e a sede da corporação.

A integração da Guarda Civil Municipal com a Polícia Militar intitulada de ‘Força Total’ para combater a criminalidade, surtiu efeitos com a redução de roubos, furtos e homicídios, no primeiro bimestre de 2017.

O secretário municipal de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, destaca a importância da Guarda Civil no município. “A corporação vem tendo avanços positivos nas ocorrências em que são acionados, conquistando mais credibilidade com a população”. Já o comandante da GCM, Luis Fernando Godoy, ressalta que a Guarda Civil de Rio Claro é uma referência para outros municípios. “Recentemente participamos do Campeonato Brasileiro de guardas civis e conquistamos com o cão Áthila o primeiro lugar no faro de entorpecentes, batendo o recorde da competição”.

Rio Claro é um dos 22 municípios paulistas no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.

Criada em 15 de maio de 1996 por lei municipal, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro é uma corporação uniformizada e armada, destinada a proteção dos bens, serviços e imóveis. A GCM funciona na Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana de Rio Claro, na região sul da cidade.

A Guarda Civil de Rio Claro conta com 145 integrantes, sendo 25 mulheres, três subinspetores e os demais da classe inicial, que executam serviços de rondas e patrulhamentos, atuando como agentes de trânsito, bem como prestando apoio às polícias Militar, Civil e Judiciária.

A Guarda Civil Municipal conta com profissionais habilitados a compreender a complexidade dos problemas na área de segurança e comprometidos em solucioná-los. A ação da Guarda Civil segue as diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça, assim como o recrutamento e o treinamento dos profissionais.

Ao longo dos anos a corporação vem ganhando credibilidade com a comunidade, com novos projetos e ações e outras já existentes.

Dos projetos existentes à o Geduc – Guarda Educacional, que tem a proposta de dialogar com os estudantes sobre um dos mais devastadores fenômenos do mundo contemporâneo: as drogas, e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) que é um conjunto operacional do sistema de vídeomonitoramento digital composto por 24 câmeras, modelo speed domus de alta resolução, instaladas em pontos estratégicos do município.