Juventus de Cordeirópolis lidera Campeonato de Futebol Máster 5.0

No sábado (13) foram realizados sete jogos pela primeira fase da oitava edição do Campeonato de Futebol Máster 5.0. A competição é organizada pela Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Esportes e Turismo (Setur). A Sel Master/CA Juventus/Cordeirópolis segue na frente com nove pontos. A Mancha F.S. de Cosmópolis, IX de Julho F.C. e o C.A. Juventus contam com oito pontos e estão na segunda posição na tabela. Na seqüência, Cidade Nova F.C. e Mata Negra F.C. contabilizam sete pontos ganhos, seguidos por Juventude F.C. e A.D.B. Aliança/Cesar Mercado, com seis pontos. Destaque para o Cidade Nova F.C. que tem oito saldos de gols. Já o Ipiranga F.C. segue em 14º colocado com três pontos.

Também no sábado foi realizada a terceira rodada do campeonato, sendo que no Esporte Clube Vasco da Gama, a disputa entre os times A e B do Vasco ficou empatada em 1X1. Também com este mesmo placar terminou o jogo entre IX de Julho F.C. e Mancha F.S.. O Mata Negra F.C. venceu o Itirapina F.C. por 2X0. Cruzeiro/Drogaria Total e C.A. Juventus mantiveram o placar em 0X0. Ipiranga F.C. perdeu para a A.A. Saltense por 2X0. O Cidade Nova F.C. perdeu por 2X1 para a Sel Mater/C.A. Juventus/Cordeirópolis. E, encerrando as partidas do sábado, o Juventude F.C. foi derrotado por 1X0 pela A.D.B. Aliança/Cesar Mercado.