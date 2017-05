GCM de Rio Claro conquista ouro inédito no Judô nas Olimpíadas das Guardas Civis

Em sua primeira participação nas Olimpíadas das Guardas Civis do Estado de São Paulo, a Guarda Civil de Rio Claro conquistou a primeira medalha em sua história. A conquista aconteceu no sábado (13) na cidade de São Caetano do Sul na modalidade Judô, peso pesado acima de 95 quilos.

A conquista veio com o guarda municipal Gonçalves, que venceu o competidor Paulo Murilo da Guarda Municipal de São Paulo após melhor de três. “Fico feliz por ser o primeiro ouro para nossa cidade e destacar positivamente o nome da nossa corporação”, disse o GCM que tem dezoito anos na Guarda e que atualmente ministra aulas de judô e defesa pessoal para os demais parceiros de farda.

Gonçalves também lutou na modalidade Jiu-Jitsu, categoria pesado, ficando na sexta colocação. Outro que disputou foi o GCM Mendes na categoria leve, até 80 quilos, ficando na quarta colocação.

As competições nas Olimpíadas das Guardas Civis acontecem apenas aos sábado e o encerramento será no dia 22 de julho. A competição conta com 16 modalidades e Rio Claro está representada no Futsal, Judô, Jiu-Jitsu, Natação, Atletismo, Supino e Queda de Braço.