Fórmula 1: Hamilton sai na frente e Massa Larga em 9º no GP da Espanha

E. Cortez

Olá amigos! Com a vitória no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Espanha, domingo em Barcelona, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou também sua segunda vitória nesta temporada, chegando mais perto de seu maior adversário pelo título, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) completou o pódio, enquanto os dois finlandês Valterri Bottas e Kimi Raikkonen, companheiros de Hamilton e Vettel na Mercedes e na Ferrari, respectivamente, tiveram que abandonar a prova.

Vettel, apesar da segunda colocação, se mantém na liderança do Mundial de Pilotos com seis pontos de vantagem sobre Hamilton, que por sua vez não economizou na comemoração. “Foi um ótimo fim de semana e voltar ao primeiro lugar assim, depois do resultado na Rússia (onde ficou fora do pódio) é muito bom”, festejou.

“Ele ganhou sem discussão, apesar de eu não poder estar satisfeito com este resultado”, reconheceu Vettel, que esteve no pódio em todas as corridas nesta temporada.

Largada acidentada – A largada do GP de Barcelona foi repleta de emoções e acidentes. Hamilton, que largou da pole position, foi ultrapassado logo na primeira curva por Vettel, enquanto Raikkonen se chocou com a Red Bull do holandês Max Verstappen, vencedor da prova no ano passado, e ambos precisaram abandonar.

O espanhol Fernando Alonso (McLaren), que largou da sétima posição, conseguiu terminar uma corrida pela primeira vez na temporada, chegando na 12ª colocação. Alonso chegou a cair até o 17º lugar, após um choque na Williams do brasileiro Felipe Massa, mas conseguiu se recuperar.

Já Massa teve um dia difícil em Barcelona. Depois de largar da 9ª posição, o brasileiro se chocou com Alonso e, em seguida, com o belga Stefan Vandoorne (McLaren), o que o obrigou a fazer uma corrida de recuperação. No fim, precisou se contentar com um 13º lugar.

O próximo compromisso da F1 é dia 28, em Mônaco, no charmoso circuito de Monte Carlo.